Torres junto a Gerardo Martínez encabezó entrega de viviendas en la que 43 familias de Trelew recibieron la llave de su primer hogar

Las viviendas fueron finalizadas a partir de una inversión de 3.180 millones de pesos por parte de la actual gestión que reactivó las obras.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezó este jueves la entrega de 43 vviendas a familias de Trelew, en el marco del compromiso de la Provincia para dar respuesta a la demanda habitacional de la comunidad.

Se trata de un proyecto licitado en 2022 para la construcción de unidades de planta baja y de dos dormitorios, cuyo plazo de ejecución establecido era de 360 días corridos y que, luego de más de un año inconcluso, la actual gestión reactivó y financió la obra, a partir de una inversión de 3.180 millones de pesos, lo que permitió su finalización.

Acompañaron al mandatario, el vicegobernador Gustavo Menna; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez; el intendente de Trelew, Gerardo Merino; ministros y funcionarios del Gabinete provincial; el titular del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Guillermo Espada James; legisladores provinciales, concejales y vecinos de la comunidad, entre otros.

«Chubut es un ejemplo de superación»

Torres destacó que «este es un acto que termina concretando lo más importante de gobernar, que es nivelar hacia arriba, generar oportunidades y, en este caso, brindar una solución habitacional para muchas familias de Trelew» y señaló que «detrás de cada una de estas viviendas, hay trabajo».

«Hoy estamos en un círculo virtuoso en el que los contribuyentes ven que cuando pagan sus impuestos, las viviendas se terminan como corresponde», planteó, agregando que, durante la actual gestión, «pasamos de un 80% de mora en el pago de las cuotas del IPV, a un 80% de cobrabilidad, porque recuperamos la confianza de la ciudadanía».

«En Chubut estamos abriendo una etapa en la que discutimos desarrollo, entendiendo que no estamos obligados a elegir entre quienes abandonaron la obra pública o los que se la robaron: las cosas se pueden hacer bien, poniendo a nuestra provincia en un lugar protagónico a nivel nacional, y generando trabajo», aseguró el Gobernador, haciendo hincapié en que «en un momento recesivo a nivel nacional, el cual también golpea las arcas provinciales y el bolsillo de todas las familias, estamos demostrando que somos un ejemplo de superación».

Acompañamiento del Gobernador

Por su parte, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, mencionó que «la vivienda es un ordenador social, porque todos merecen vivir en condiciones dignas y eso es lo que hoy estamos logrando», sumando a ello que «sin Estado no hay Nación ni provincia, y este es un concepto fundamental porque, en una democracia, el Estado representa a la sociedad organizada para que podamos tener una buena expectativa de vida y acceder a un bienestar social lo más pronto posible».

A su vez, el dirigente gremial agradeció el acompañamiento del Gobernador para la finalización de las obras y consideró que «este ejemplo que se está dando en Chubut es un punto de partida y de reflexión, para que quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país, de las provincias y de los municipios, tomen conciencia de que la mejor manera de poner en práctica los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, generando una perspectiva hacia el futuro, incluye, entre otros temas, el acceso a la vivienda».

Crecimiento y planificación

El intendente local, Gerardo Merino, resaltó «el trabajo, desde la planificación, que Trelew viene llevando a cabo de manera conjunta con el Gobierno Provincial a través del IPV, para poder avanzar con más planes de viviendas en el futuro», remarcando que «este es un sector de la ciudad que crece de manera rápida, y estamos felices de poder contar con el Gobernador formando parte de este momento tan importante para los vecinos que reciben su casa».

«Un hogar es familia y contención»

En otro orden, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Crédito Urbano (IPVyDU), Guillermo Espada James, felicitó a las familias adjudicatarias y manifestó que «un hogar significa muchas cosas: familia, educación, salud y contención» y aseguró que «hay un gran esfuerzo de muchas personas que han trabajado en este proyecto; profesionales, técnicos, inspectores de obra, la empresa y los trabajadores de la construcción».

En la misma línea, el funcionario planteó la necesidad de «sostener una cuestión importante vinculada a la responsabilidad social, que es el pago de las cuotas, que son económicas y accesibles» y agregó que «es necesario que todos los adjudicatarios cumplan con dicha obligación, para que podamos seguir construyendo viviendas para otras familias que están esperando».

Detalles de la obra

Las 43 unidades entregadas por el Gobernador corresponden al «Proyecto y Construcción de 50 Viviendas en la Ciudad de Trelew», licitado durante el primer trimestre de 2022 y ejecutado por la empresa Sudelco S.A., y que ahora a partir de una inversión de la actual gestión provincial de 3.180 millones de pesos se pudieron concluir tras un período de paralización.

Las casas se encuentran ubicadas en el sector comprendido entre las calles Juncal, Paraná, Maipú y Blas Parera y todas ellas son de planta baja y dos dormitorios, cuentan con instalaciones necesarias para su habitabilidad; instalación eléctrica, TV y teléfono; instalaciones sanitarias, desagües primarios y secundarios, ventilaciones y pluviales de descarga de losa y patios; e instalación de gas con los artefactos colocados.

