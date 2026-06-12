Torres inauguró la nueva sucursal del Banco del Chubut en Corcovado y destacó la integración de las localidades del interior

El Gobernador encabezó la apertura de la nueva sede bancaria, que forma parte del plan de modernización e integración territorial impulsado por la entidad provincial. Durante el acto, destacó el rol del Banco del Chubut para acompañar a las familias en un contexto económico complejo y anticipó herramientas de alivio financiero para reducir el impacto de la morosidad.

En el marco del plan integral de modernización de servicios e infraestructura que el Banco del Chubut impulsa en distintas localidades de la provincia, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó la inauguración de una nueva sucursal en Corcovado.

Participaron del acto el intendente local, Ariel Molina; el intendente de Esquel, Matías Taccetta; el presidente del Banco del Chubut S.A., Paulino Caballero; el director de la entidad, Emiliano Álvarez Raso; el gerente de sucursales, Lucas Sánchez; el gerente regional, Fernando Finkelstein; la gerente de la sucursal Corcovado, Natalia Artal; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), Horacio Massacese; el secretario de Bosques, Abel Nievas; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; diputados provinciales, concejales y trabajadores de la entidad bancaria.

La nueva sucursal fue concebida para fortalecer la presencia territorial del Banco del Chubut, ampliar su capacidad operativa y acompañar el crecimiento de la comunidad.

Conectividad, servicios y calidad de vida

Torres recordó que “cuando el intendente vino a Rawson a solicitar que Corcovado tuviera la localidad que se merece, hubo quienes se negaban por una cuestión demográfica, pero esa es una visión sesgada de los que sostienen, todavía, que la gestión de los recursos tiene que hacerse en base a la cantidad de gente que vive en un pueblo”, y advirtió que “con ese criterio, la gran mayoría del presupuesto de todos los contribuyentes de la provincia estaría en tres ciudades”.

“Sin embargo, nosotros tomamos otra decisión, que es integrar a esos pueblos que hace tanto tiempo están relegados teniendo los bancos, las escuelas y las rutas que se merecen; pero, sobre todo, partiendo de lo más básico que hace que un pueblo se integre: conectividad y servicios indispensables como el gas”, puntualizó el mandatario.

Además, destacó que “hoy, Corcovado puede avanzar en conexiones intradomiciliarias gracias a obras que no se ven y que muchos, incluso en épocas de bonanza económica, no quisieron hacer porque no eran redituables electoralmente”, y agregó que “apenas asumimos, decidimos avanzar en aquellas obras que el Gobierno Nacional había dejado de hacer, ejecutándolas de manera creativa porque tampoco contábamos con el dinero para desarrollar proyectos a gran escala”.

“Nos pusimos de acuerdo con Río Negro y Neuquén, trajimos las plantas compresoras que se estaban oxidando dentro de un galpón en Rosario, hicimos el empalme del Gasoducto Cordillerano con el Gasoducto San Martín, y hoy más de 12 mil familias de la Cordillera van a poder contar con acceso al gas”, aseguró Torres.

“El compromiso junto con el intendente es que en Corcovado, antes de 2027, el cien por ciento de las familias tengan gas como corresponde”, señaló el titular del Ejecutivo, remarcando que “ya hay viviendas que se están conectando a la red gracias a estas obras”.

“En este momento, donde la recesión nacional golpea a todas las familias, el Banco tiene un rol muy importante”, expresó el Gobernador, indicando que “como argentinos, es importante aprender del pasado para no caer en los mismos errores”.

Alivio financiero

“Hoy, la situación de morosidad creció en el país, pero nosotros tenemos una herramienta muy importante: una medida de alivio financiero real, a partir de la cual se puedan armonizar los vencimientos a ‘tasa cero’, porque el esfuerzo fiscal que van a hacer el Banco y la Provincia es, justamente, para brindar alivio a esas familias que tanto lo necesitan”, explicó Torres, indicando que “Chubut puede convertirse en la primera provincia con una política de Estado junto al banco de todos, para brindar soluciones y alivio a quienes la están pasando mal”.

“Después de mucho tiempo, en Chubut hay una política de Estado para integrar a todos los pueblos por igual”, concluyó el titular del Ejecutivo.

Crecimiento y trabajo conjunto

El intendente de Corcovado, Ariel Molina, precisó que “cuando asumió ‘Nacho’, empezamos a trabajar conjuntamente para lograr una segunda sucursal en nuestro pueblo, que ya no era una localidad chica y contaba con muchos más habitantes”, y remarcó que “muchas veces veíamos que la fila de gente llegaba hasta la esquina de la cuadra, pero hoy esta nueva sede es una realidad y contamos con una sucursal de casi 300 metros cuadrados cubiertos”.

“Agradezco al Gobernador, al presidente del Banco y al Directorio por haber apoyado el crecimiento del Banco en nuestra localidad”, finalizó el intendente.

Atención más ágil, segura y accesible

La presencia del Banco del Chubut en Corcovado es el resultado de un proceso sostenido de crecimiento institucional. La atención en la localidad comenzó como un anexo operativo en 2005 y posteriormente fue elevada al rango de sucursal en 2021, consolidando el compromiso de la entidad con el desarrollo y la inclusión financiera de la región.

La inauguración forma parte de una estrategia de inversión sostenida para modernizar la infraestructura e incorporar nuevas tecnologías en toda la provincia, con obras ya concretadas en sucursales de Trelew y Comodoro Rivadavia, junto con la expansión de canales electrónicos y espacios de autoservicio.

La nueva sede cuenta con una infraestructura accesible, funcional y alineada con los estándares tecnológicos, operativos y de seguridad. Desarrollada íntegramente en planta baja, incorpora un hall de acceso permanente las 24 horas integrado al sector de cajeros automáticos y al espacio de autoservicio, lo que permite ampliar la disponibilidad de servicios y mejorar la atención a usuarios y trabajadores.

Esta inversión fortalece la infraestructura financiera de Corcovado y amplía el acceso a servicios bancarios modernos, seguros y eficientes para vecinos, comerciantes, emprendedores e instituciones de la localidad.

Con esta inauguración, el Banco del Chubut reafirma su compromiso con el desarrollo territorial y la inclusión financiera, fortaleciendo su presencia en cada comunidad y acompañando el crecimiento económico y social de la provincia.



