Torres inauguró el ciclo lectivo 2026 de Período Especial y ratificó el objetivo de equipar y conectar todas las escuelas rurales

El mandatario encabezó el acto en la Escuela N° 97 de Aldea Atilio Viglione, inaugurando las clases en tiempo y forma por tercer año consecutivo. En su mensaje, el titular del Ejecutivo reivindicó a los pioneros “que hacen patria en lugares por mucho tiempo relegados” y destacó el trabajo de docentes y auxiliares que “acompañan en estos momentos tan difíciles que se están viviendo en la Cordillera con los incendios”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este lunes el inicio del ciclo lectivo 2026 para establecimientos educativos de período especial. En un acto desarrollado en la Escuela N° 97 de Aldea Atilio Viglione, ubicada a pocos kilómetros de la localidad de Río Pico, el mandatario puso en valor el legado de los pioneros que “vinieron a hacer patria en estos lugares que durante mucho tiempo estuvieron relegados” y precisó que “nuestra finalidad es que cada pueblo de esta provincia tenga acceso a las mismas herramientas que hay en las ciudades más grandes”.

“Es prioridad que este año tengamos conectadas y equipadas a la totalidad de las escuelas rurales de la provincia y que los estudiantes tengan acceso a esa información que les va a permitir tener algo que es fundamental como es el espíritu crítico”, expresó el titular del Ejecutivo en un mensaje que pronunció ante directivos, docentes, alumnos y familias de la comunidad educativa.

Consideró asimismo que “la escuela construye ciudadanía y forma mejores personas, más allá de la importancia académica de tener las herramientas para poder defenderse el día de mañana de cualquier injusticia”. En ese sentido, el mandatario expresó que “la educación es el futuro, es lo más importante que podemos dejar como legado a las generaciones más chicas y ahora tenemos una enorme oportunidad de amigarnos con las nuevas tecnologías que nos dan la oportunidad de nivelar para arriba”.

Acompañamiento de docentes y auxiliares

Durante el acto, el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Educación, José Luis Punta; la diputada provincial, Sonia Cavagnini; la jefa comunal de Atilio Viglione, Fátima Avilés; y los intendentes de Río Pico, Diego Pérez y de Gobernador Costa, Miguel Gómez. También estuvieron presentes la subsecretaria de Instituciones Educativas del Chubut, Adriana Di Sarli; la directora general de Educación Primaria, María José Uzcudún y la directora del establecimiento anfitrión, Marisa Castro.

Allí, el titular del Ejecutivo dedicó un párrafo especial a destacar el trabajo de docentes y auxiliares que “acompañan y están al pie del cañón en circunstancias muy difíciles tanto en la cordillera con los incendios, como en Comodoro con el desplazamiento del cerro Hermitte”.

Chicos en las aulas

El ministro de Educación, José Luis Punta, reveló que por “tercer año consecutivo estamos presenciando un inicio de clases” en tiempo y forma, y aseguró que “es para este Gobierno una prioridad absoluta que la centralidad esté puesta en la escuela y en las clases de los alumnos”.

El funcionario recordó que un normal comienzo de ciclo lectivo “no era habitual que pasara en esta provincia”, y en ese marco destacó que “cumplimos tres años con este compromiso de toda la comunidad chubutense de priorizar esta cuestión”.

Por otra parte, la jefa comunal de Atilio Viglione, Fátima Avilés, manifestó en su discurso que “cada inicio de clases nos recuerda que la educación es el corazón que hace latir nuestra comunidad” y celebró que “nuestras escuelas con período especial hoy vuelvan a llenarse de voces y de docentes que eligen una vez más enseñar con vocación”.

Consideró asimismo que “invertir en educación es invertir en desarrollo, en inclusión y en justicia social” y dedicó unas sentidas palabras a solidarizarse y acompañar a familias, docentes y alumnos que “hoy no pueden comenzar las clases como corresponde por los incendios que están afectando a gran parte de la cordillera”.

Período Especial

Algunos establecimientos del interior provincial presentan un calendario diferente al resto de las escuelas e inician las clases de manera anticipada, ya que el receso invernal es más extenso por las inclemencias del tiempo en la región.

En total, son nueve las instituciones educativas que cuentan con un calendario especial de clases: las escuelas N° 25 de Villa Futalaufquen; 58 de El Colihue; 60 de Ranquil Huao; 69 de Cushamen; 90 de Leleque; 97 de Atilio Viglione; 99 de Costa de Lepá; 717 de Lago Puelo y 740 de Trevelin.

Cabe aclarar que, en el marco de la Emergencia Ígnea declarada por el Ejecutivo Provincial y los incendios forestales que afectan a la región cordillerana, las escuelas 25, ubicada dentro del Parque Nacional Los Alerces, y 58, perteneciente al ejido de Epuyén, mantendrán encuentros de carácter virtual y, más adelante, se evaluará de qué manera continúa la actividad escolar.

