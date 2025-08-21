Torres impulsa un desendeudamiento récord, sumando obras estratégicas en la Ruta 40 y la Ruta 3

En el marco del Acuerdo de Compensación de Obligaciones Recíprocas entre Chubut y el Estado Nacional, el mandatario provincial envió a la Legislatura los convenios correspondientes para la realización de las tres obras que abarcan la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Nacional N° 3, se llevarán a cabo íntegramente con fondos provinciales. «Vamos a seguir transformando las deudas acumuladas por años de desmanejo en obras concretas que van a mejorar la calidad de vida de todos los chubutenses», expresó el Gobernador, remarcando que «con firmeza, planificación y creatividad, nuevamente logramos convertir obstáculos en oportunidades, avanzando con obras estratégicas y cuidando las finanzas provinciales, que son de todos los chubutenses».

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, envió a la Legislatura tres convenios para la realización de importantes obras viales en la Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 3, enmarcados en el Acuerdo de Compensación de Obligaciones Recíprocas entre la Provincia y la Nación.

Dichas iniciativas formarán parte del Orden del Día de la sesión ordinaria que se llevará a cabo este jueves, a las 11 de la mañana, y serán sometidas a la votación de los bloques, en el marco del proceso de compensación deudas y créditos con el Estado Nacional, que el Gobierno de Chubut lleva adelante a través de la realización de obras nacionales, con fondos provinciales.

Se trata de las obras «Conservación de Rutina – Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 en el límite entre Chubut y Santa Cruz, en el acceso a la localidad de Rada Tilly; la obra «Malla 632 – Crema II – Ruta Nacional N° 40 – Km. 1636,03-Km. 1.762,52 – Ruta Nacional N° 259 – Km. 0,00-Km. 39,16»; y «Ruta Nacional N° 40 – Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 26 (EX RP20) – Empalme Ruta Provincial N° 23 – Sección: Km. 1432,43-Km. 1471,71».

Las tres obras, cuyos montos ascienden a las sumas de $8.838.179.000, $52.816.806.657,39 y $18.276.893.000, respectivamente, representarán un desendeudamiento total de $79.931.878.657,30 por parte de Chubut hacia el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Una vez aprobadas por la Legislatura, serán licitadas la semana próxima.

Obras con fondos propios

Al respecto, Torres destacó que «seguimos desendeudando a la provincia de manera inteligente y responsable, haciendo las obras que Nación no hace y que tampoco encararon, por su propia desidia, gobiernos anteriores» y agregó que «de este modo, vamos a seguir transformando las deudas acumuladas por años de desmanejo en obras concretas que van a mejorar la calidad de vida de todos los chubutenses».

Las importantes obras viales, que abarcan dos tramos de la Ruta Nacional N°40 y un tramo de la Ruta Nacional N°3, «serán ejecutadas con fondos provinciales propios, garantizando una conectividad vial segura, impulsando el turismo y fortaleciendo el desarrollo productivo en regiones históricamente postergadas», resaltó el titular del Ejecutivo, sumando a ello que «con firmeza, planificación y creatividad, nuevamente logramos convertir obstáculos en oportunidades, avanzando con obras estratégicas y cuidando las finanzas provinciales, que son de todos los chubutenses».



