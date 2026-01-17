Torres impulsa medidas para fortalecer el turismo en la Cordillera: “Ahora que el incendio está contenido, empieza la reconstrucción de nuestra Comarca”.



El titular del Ejecutivo mantuvo una reunión con prestadores turísticos, de la cual también participaron funcionarios del Gabinete, autoridades del Banco del Chubut y representantes de las distintas cámaras vinculadas a la actividad. Tras anunciar una serie de medidas y beneficios para los vecinos damnificados por el incendio, Torres aseguró que “este es el momento de redoblar los esfuerzos para acompañar a todo el sector, algo que hicimos desde el primer día de gobierno, y ahora con el compromiso de potenciar uno de los principales motores económicos de nuestra provincia”, en el marco de las distintas acciones que la Provincia articulará con los prestadores para fortalecer el turismo en la región



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una reunión con prestadores turísticos de la Comarca Andina, en el marco de la reactivación de la actividad tras la contención del incendio de Puerto Patriada, que afectó el ejido de varias localidades de la zona.



Durante el encuentro el mandatario anunció una serie de medidas de alivio fiscal y acompañamiento a los afectados como extensión del plazo para el pago de Ingresos Brutos Provinciales y prórroga de los vencimientos para el pago del Impuesto de Sellos; además de la puesta en marcha -a través del Banco del Chubut- de préstamos de consumo y para capital de trabajo e inversión, en este último caso de hasta 50 millones de pesos, con amplios plazos y tasas blandas; así como la suspensión temporal del cobro de las obligaciones con Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia para los municipios de El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo.



La actividad tuvo lugar en la Subcentral de Brigadistas de Las Golondrinas, y participó además del mandatario el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el gerente general del Banco del Chubut, Fernando Finkelstein; el intendente de El Hoyo, César Salamín; las directoras de Turismo de Epuyén y El Maitén, Roxana Lezcano y Melina Quinteros; y los secretarios de Turismo de Lago Puelo, Sebastián Oliva; de Cholila, Lelis Feu; y el secretario de Desarrollo Económico de El Hoyo, Darío González Maldonado.



Por parte del sector privado, formaron parte del encuentro la presidenta y el vicepresidente de la Cámara de Turismo del Chubut (CAT), Griselda Boyraz y Miguel Sosa; el presidente de Gestur, Walter Sepúlveda; la vicepresidenta, Doris Romera Laberinto, y la secretaría, Alumine Honik; la presidenta y el secretario de la Cámara de Turismo de Lago Puelo, Antonella Brozzoni y Diego Peratta; la presidenta de la Cámara de Turismo de El Hoyo, Victoria Villalba, y la secretaria, Frida Gómez; el presidente y el secretario de la Cámara de Turismo de Epuyén, Walter Rodríguez y Javier Álvarez; y los representantes de la Cámara de Turismo de Cholila, Carolina Ruiz y Nora Jalil, junto al secretario de la entidad, Federico Oubone.



La reunión se enmarcó en el constante acompañamiento de la Provincia a los sectores afectados por el siniestro ígneo, donde el Gobernador ratificó el apoyo a los prestadores turísticos, junto a las cámaras del sector y los referentes turísticos de las localidades, para la reactivación de la actividad. Al respecto, Torres aseguró que “ahora que el incendio está contenido, comienza la reconstrucción de nuestra Comarca” y destacó que, en este contexto, “vamos a fortalecer el resto de



la



temporada de verano con una campaña integral de comunicación y promoción turística de todo el Corredor de los Andes, y también con una serie de beneficios para las familias damnificadas de la zona”.



La iniciativa implicará la presencia de prensa familiar de medios nacionales, influencers, spots en radios, medios gráficos y digitales, entre otras acciones.



“El comienzo de la temporada había sido muy bueno, con cifras récord en reservas, y este es el momento de redoblar los esfuerzos para acompañar a todo el sector, algo que hicimos desde el primer día de gobierno, y ahora con el compromiso de potenciar uno de los principales motores económicos de nuestra provincia”, concluyó el titular del Ejecutivo.



Beneficios



En cuanto a los beneficios anunciados por Torres para los afectados por el incendio, para los municipios de la Comarca Andina, se suspenderá temporalmente el cobro de las contribuciones patronales con el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS).



La medida alcanzará, en principio, a las localidades de Epuyén, Lago Puelo y El Hoyo.



Asimismo el Gobernador confirmó, a través del Banco del Chubut, la puesta en marcha de préstamos de consumo hasta 15 millones de pesos con una tasa del 26% y un plazo de 36 meses, con el cobro de la primera cuota en el mes de mayo.



También se otorgarán préstamos comerciales para capital de trabajo hasta 25 millones de pesos con un plazo de 36 meses y una tasa del 33%; y para inversión de hasta 50 millones de pesos, con un plazo de 60 meses con 12 meses de gracia y una tasa semiplena del 30%.



Otra de las medidas que se implementarán es la de generar alivios a los diferentes sectores otorgando una extensión de plazo para el pago de la declaración jurada de Ingresos Brutos de Convenio Multilateral, Interjurisdiccional y Directos, aclarando que para Ingresos Brutos locales se invitará a los municipios a llevar adelante una medida similar.



Asimismo se extienden los vencimientos para presentación y pago de Impuesto de Sellos para actos celebrados por los contribuyentes alcanzados por la emergencia y por último, se extiende el plazo de pago para las Tasas que tengan fecha prevista.

