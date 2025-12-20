Torres encabezó reunión con intendentes en el marco de las obras de infraestructura previstas para el próximo año

El gobernador abordó distintos aspectos relacionados con el trabajo mancomunado que la Provincia lleva adelante con los municipios, con eje en las obras de infraestructura previstas para el 2026, y la implementación del programa de fotomultas en las localidades que aún no adhirieron a través de sus respectivos Concejos Deliberantes. «El Gobierno Provincial va a seguir acompañando el crecimiento de cada una de las localidades, profundizando el trabajo mancomunado que se lleva adelante con los jefes comunales para el desarrollo de la provincia», expresó Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezó este viernes en la Casa de Gobierno en Rawson una nueva reunión con los intendentes de la provincia, en el marco de la agenda productiva que lleva adelante la gestión, y de la planificación junto a cada uno de los municipios.

Uno de los ejes del encuentro es el Programa de Videovigilancia que prevé la realización de fotomultas, garantizando un tránsito más seguro, y sobre el cual el Gobernador instó a los intendentes cuyas localidades aún no lo implementaron, a adherir a la iniciativa a través de sus respectivos Concejos Deliberantes.

La actividad se llevó adelante en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, y contó con la asistencia de los intendentes Gerardo Merino (Trelew); Claudia Loyola (Camarones); Damián Biss (Rawson); Darío James (Gaiman); Jorge Perversi (Puerto Pirámides); Luka Jones (28 de Julio); Héctor Méndez (Paso de Indios); Jorge Seitune (Tecka); Gustavo Loyaute (Río Mayo); Miguel Gómez (Gobernador Costa); Diego Pérez (Río Pico); Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer); Marcelo Limarieri (Gualjaina). Asimismo, participaron de manera remota los intendentes Gustavo Sastre (Puerto Madryn); Sebastián Balochi (Sarmiento); Mariel Peralta (Rada Tilly); Dante Bowen (Dolavon); Matías Taccetta (Esquel); Oscar Currilén (El Maitén); y César Salamín (El Hoyo).

Por parte del Gabinete provincial, participaron de la reunión el ministro de Economía de Chubut, Miguel Arnaudo; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; Guillermo Aranda y Jennifer Contardi por parte de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Genaro Pérez, entre otros.

Obras y adhesión a Programa de Fotomultas

Al respecto, Torres destacó que en el encuentro «hicimos un balance general del año y del trabajo que venimos realizando junto a cada uno de los intendentes y jefes comunales, como así también analizamos las obras previstas para el año que viene, contempladas en el Presupuesto aprobado este jueves en la Legislatura».

«También repasamos ejes importantes de la gestión junto a los municipios, como la responsabilidad fiscal, los convenios entre las áreas de Infraestructura y Educación con cada localidad para garantizar las obras fundamentales en las escuelas, y la necesidad de implementar el programa de videovigilancia que establece la realización de fotomultas en aquellas ciudades cuyos Concejos Deliberantes aún no adhirieron, y que va a permitir un tránsito más seguro en cada comuna».

Trabajo mancomunado

En relación a los proyectos de infraestructura previstos para los municipios, Torres remarcó la importancia «que los intendentes realicen los respectivos proyectos ejecutivos, lo cual nos va a permitir avanzar rápido con obras importantes para cada una de las comunidades de nuestra provincia» y ratificó que «como lo planteamos desde el inicio de la gestión, el Gobierno Provincial va a seguir acompañando el crecimiento de cada una de las localidades, profundizando el trabajo mancomunado que se lleva adelante con los jefes comunales para el desarrollo de la provincia».

