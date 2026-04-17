Torres encabezó la premiación de los Juegos Para EPADE y destacó el trabajo conjunto con todas las provincias patagónicas

El mandatario puso en valor el rol del deporte inclusivo y la participación de las provincias patagónicas, y subrayó que “más allá de la competencia, el objetivo es formar mejores personas”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la entrega de premios de dos de las cuatro disciplinas de la XVII edición de los Juegos Para EPADE, destinados a personas con discapacidad, y de la primera etapa de los Juegos de la Integración Patagónica (JIP), que se desarrollan en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Acompañaron al mandatario durante el acto, realizado en el Club Ingeniero Luis Augusto Huergo, el intendente local, Othar Macharashvili; el presidente y vicepresidente de Chubut Deportes, Milton Reyes y Mariano Ferro; y más de 350 deportistas de distintas provincias patagónicas.

Una comunidad hermanada a través del deporte

Al respecto, Torres destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio “para sostener un programa que durante mucho tiempo se había dejado de hacer y no contaba con presupuesto”, y remarcó que “hoy demostramos que, incluso en un contexto económico complejo, es posible llevar adelante estos Juegos si lo hacemos entre todos, sin mezquindades y con el acompañamiento de las familias”.

“Este es uno de los programas que más nos enorgullece, porque representa inclusión. En un momento donde hay menos recursos nacionales, vemos cómo el sector privado, la Provincia, los municipios, las familias y los clubes de barrio acompañan. Eso habla de una comunidad hermanada que entiende la importancia del deporte”, señaló el Gobernador.

Asimismo, ratificó que “más allá de la competencia, el objetivo más importante es formar mejores personas”.

Amplia participación de provincias

Por su parte, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, destacó que “el objetivo está cumplido tras mucho esfuerzo de todos, principalmente de los chicos que participaron con un gran sentido de pertenencia hacia sus provincias”.

En ese marco, valoró la organización del evento y expresó: “Saludamos a cada una de las provincias que participaron. Este es el comienzo de cosas muy buenas que vienen a futuro”.

Jerarquizar el deporte

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, resaltó que “desde hace mucho tiempo trabajamos para fortalecer el deporte en la Patagonia”, y aseguró que “junto al Gobernador vamos a seguir generando espacios que jerarquicen la actividad deportiva”.

Juegos Para EPADE 2026

Chubutfue sede de la XVII edición de los Juegos Para EPADE, el encuentro deportivo patagónico para personas con discapacidad que reúne a las provincias de la región bajo los valores del deporte inclusivo.

Las competencias se desarrollaron en Rawson y Comodoro Rivadavia, con la participación de más de 350 atletas de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa.

Las disciplinas incluidas son básquet 3×3 (Club Germinal de Rawson), boccia (Complejo de Escuelas Especiales de Rawson), para atletismo (Pista Eduardo Bernal de Comodoro Rivadavia) y natación (Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia).



