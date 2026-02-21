Torres encabezó la licitación de la obra del conducto pluvial de descarga al mar en Comodoro Rivadavia

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó la apertura de sobres para la ejecución de un proyecto estructural destinado a evitar desbordes e inundaciones en la zona sur de la ciudad, con una inversión superior a los $15 mil millones. Se trata de una obra hídrica clave que permitirá garantizar el correcto escurrimiento de las aguas provenientes de las avenidas Roca y Chile.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 06/25 para la ejecución del “Conducto Pluvial de Descarga al Mar” en Comodoro Rivadavia, una obra estructural destinada a evitar desbordes e inundaciones en la zona sur de la ciudad.

El proyecto, que había sido licitado y adjudicado durante gestiones anteriores pero nunca ejecutado, demandará una inversión superior a los $15 mil millones y garantizará el correcto escurrimiento de las aguas provenientes de las avenidas Roca y Chile, dando respuesta así a una problemática histórica que afectó a cientos de familias.

El acto se realizó en la Asociación Vecinal “Juan XXIII” y contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; funcionarios provinciales y municipales; legisladores; representantes de las empresas oferentes y vecinos del sector.

“Tenemos el compromiso de concretar lo que años atrás no se hizo”

Durante el acto, Torres señaló que “después de todo lo que sufrió Comodoro con las inundaciones, hoy estamos dando un paso concreto para que esta obra no solo se adjudique, sino que se ejecute cuanto antes”.

El mandatario sostuvo que “en épocas donde el barril de petróleo superaba los 120 dólares, muchas de estas obras no se hicieron. Hoy, en un contexto nacional complejo, tenemos el desafío de concretar lo que no se hizo”, y destacó que la licitación “demuestra que, cuando hay austeridad, transparencia y decisión política, las obras pueden comenzar y terminarse en tiempo y forma, como corresponde”.

Asimismo, remarcó que este tipo de proyectos “dinamizan la economía local y generan empleo, además de mejorar de manera directa la calidad de vida de los vecinos”.

Esfuerzo conjunto y control ciudadano

La obra será financiada en partes iguales por el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, con un plazo de ejecución de 540 días corridos.

Torres indicó que “se trata de un esfuerzo importante de todos los contribuyentes” y recordó que la falta de ejecución en el pasado “generó un perjuicio para la ciudadanía, porque si se hubiera realizado en tiempo y forma, hoy podríamos estar proyectando otras obras igualmente necesarias”.

Además, el Gobernador anunció que el avance del proyecto podrá ser auditado en tiempo real mediante un sistema digital de trazabilidad, permitiendo a los vecinos conocer el estado de ejecución y el destino de los recursos.

Características técnicas

El nuevo conducto pluvial principal tendrá una extensión total de 1.300 metros, desde la intersección de las avenidas Chile y Julio Argentino Roca hasta su desembocadura en la zona costera del barrio Stella Maris, atravesando las calles La Nación, Francisco Behr y Casimiro Pella.

La estructura será de hormigón armado de gran porte, con secciones que oscilan entre los 3,50 x 2,50 metros y 3,50 x 2,90 metros, garantizando un flujo seguro y controlado del agua. El proyecto también contempla la instalación de sumideros, cámaras de inspección y empalme, y una obra de descarga al mar bajo estándares técnicos de alta durabilidad, con una vida útil proyectada de 50 años.

La inversión total asciende a $15.842.217.605,19.

