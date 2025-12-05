Torres encabezó entrega de menciones y reconocimientos a más de 80 nuevos agentes de la Policía del Chubut

También en la ceremonia realizada este viernes recibieron sus diplomas los flamantes egresados del Instituto Superior de Formación Policial Nº 811 de Rawson. Hubo además distinciones a los mejores promedios y alumnos destacados de la promoción.



Un total de 81 nuevos agentes, egresados del Instituto Superior de Formación Policial Nº 811 de la capital provincial, se incorporan desde este viernes a las filas de la Policía del Chubut, tras finalizar exitosamente la instancia de formación teórica y práctica. Los flamantes efectivos recibieron sus despachos en un emotivo acto que presidió el gobernador Ignacio «Nacho» Torres en el que valoró el trabajo que realiza la fuerza policial.



“Quiero ratificar y hacer propia la voz de todos los chubutenses del profundo orgullo que tenemos de nuestra Policía” afirmó y en ese sentido resaltó que “es nuestra Policía la que hace pocos días detuvo al segundo delincuente más buscado de toda la Argentina. Y esas cosas hay que reconocerlas, hay que decirlas, y hay que mostrarlas”.



En la ceremonia, realizada frente a la Jefatura de Policía en Rawson, y acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe Mauricio Zabala; directores, autoridades y familiares de los nuevos agentes reconocidos, Torres también indicó que «durante mucho tiempo se demonizó a la fuerza, y hoy hay un cambio de época en la Provincia del Chubut, donde a nuestra fuerza, más allá de respetarla, hay que cuidarla».



En ese marco afirmó que «este Gobierno, el Estado provincial y el ministro de Seguridad va a estar siempre para cuidar a los que nos cuidan, porque de esa manera vamos a brindar un mejor servicio a toda la ciudadanía y a todos los chubutenses”.



A los nuevos agentes les dijo: “ese uniforme que hoy están vistiendo simboliza la protección a todos los chubutenses, a nuestro pueblo, y tienen que vestirlo con orgullo porque no es un trabajo más. Todos los chubutenses estamos orgullosos de tener una Policía que se autodepura, estamos cansados de escuchar noticias de connivencia de la policía con el delito en muchas provincias de la Argentina. Nosotros podemos decir con orgullo que cuando alguno se desvía del camino de la ley, es nuestra propia Policía la que lo aparta obviamente con la venia de nuestro Ministro de Seguridad”.



Felicitaciones al ministro Iturrioz



También el gobernador felicitó al ministro Iturrioz “porque muchas veces cuando uno hace las cosas bien, molesta a algunos sectores que quieren, por egoísmo, por egos o por mezquindades, que las cosas no salgan bien» y tras indicar que «yo no me olvido de esa época donde los salarios se pagaban de manera desdoblada, donde los mandaban sin armas a que pongan la cara cuando incendiaron la Legislatura», afirmó que «esa época no va a pasar nunca más. Porque este Gobierno sí que tiene una decisión política y el ministro Iturrioz de defender a nuestra fuerza, de empoderar a nuestra fuerza”.



Torres añadió que “en una situación económica mucho más difícil que hace algunos años, con una recesión que impacta en las arcas provinciales, con un barril petrolero prácticamente negativo, estamos acá diciéndoles que los vamos a acompañar, que vamos a dotar de infraestructura, que vamos a hacer una inversión muy importante con una licitación de videovigilancia que va a ser un antes y un después para nuestra policía”.



Además, el Gobernador ratificó que “vamos a cumplir con tener una nueva Escuela de Cadetes En Rawson, una demanda de hace muchísimos años y que la vamos a financiar recuperando, vendiendo, rematando bienes incautados por la corrupción que tanto daño le hizo a esta provincia durante tanto tiempo”.



Cumplir con la ley



Al respecto, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz resaltó que «la Policía es una verdadera familia, por las particularidades de trabajo, por el servicio» y tras indicar que atravesarán diversas situaciones, «tenemos que acompañarnos y respetarnos».



Agregó que «este trabajo requiere de gran vocación de servicio» y al igual que el gobernador ratificó que «en esos momentos difíciles nosotros vamos a estar, acompañándolos porque los protagonistas son ustedes”.



Iturrioz les pidió a los nuevos policías que «la víctima del delito está en una situación que no quiere estar, ha sido invadida su propiedad, se ha vulnerado su derecho a la integridad física, sexual, sean amables y complacientes con ellos, y sean justos y rígidos con el delincuente, haciéndole saber que no vamos a renunciar a cumplir con nuestro deber mientras que ellos tienen que cumplir con la norma”, indicó.



Finalmente, Iturrioz remarcó que “el órgano más importante que se tiene es el cerebro, úsenlo, el músculo más importante que tienen es el corazón, ejercítenlo, así van a tener una buena carrera, y lo difícil se le va a hacer fácil y lo imposible sólo van a tardar un poco más en conseguirlo”.



Vestir el uniforme con orgullo



Por su parte, el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, agradeció “la presencia de la familia” al destacar que “también van a ser muy necesarios, porque nosotros tenemos muchos momentos duros dentro de la carrera policial que hoy están comenzando y siempre va a ser fundamental su apoyo y acompañamiento”.



Además, les indicó a los nuevos agentes que “jamás deben hacer que su familia, que hoy está acá rebosante de orgullo, pierda ese orgullo que tiene por ustedes” y los invitó a “fijarse nuevas metas, porque esto que hoy culmina no es un final, sino que es un nuevo comienzo”. Por último, felicitó a los flamantes egresados y aseguró: “se van a vestir siempre con orgullo este uniforme que hoy se han ganado con mucho trabajo”.



Compromiso ético con la sociedad



En el acto también habló la subdirectora a cargo de la Extensión Áulica de Rawson, comisario Carolina Tomelín, quien expresó: “hoy nos convoca un hecho muy importante para nuestra Institución pero principalmente para cada uno de los nobles agentes de Policía que culminaron con éxito el curso Auxiliar en Seguridad Pública. Capacitación mediante la cual se estuvieron preparando hace más de 10 meses para afrontar de la mejor manera una carrera de 30 años de servicio”.



“Es más que significativo, ya que este año se cumplieron 50 años de la primera promoción de agentes egresados de la ex Escuela de Personal Subalterno. Hoy egresan 80 nuevos profesionales para brindar un servicio de calidad a la comunidad”, manifestó la comisario.



Además les brindó un mensaje a los flamantes agentes: “Ser policía es mucho más que cumplir una función, es asumir un compromiso ético con la sociedad, es comprender que cada servicio, cada intervención, cada decisión y cada palabra puede marcar la diferencia en la vida de una persona”.



“Hoy no solo se cierra un capítulo en sus vidas sino que también se inicia otro y depende de ustedes mismos escribirlo. Sean personas y lleven con honor este uniforme que con tanto esfuerzo portan, y que tan orgullosos hacen sentir a sus familias. Ahora, se pondrá de manifiesto una verdadera carrera y su vocación y empatía para brindar este servicio a la comunidad”, concluyó la funcionaria policial.



Entrega de despachos



Los agentes que recibieron sus despachos fueron: Matías Loureiro; Camila Reuque; Alejandro Tejeda; Marianella Robles; Emanuel Cárcamo; Gonzalo Sánchez; Celeste Trinidad; Martín Aguirre; Carolina Remi; Luis Merlo; Maximiliano Gallardo; Rosa Gutiérrez Rodríguez; Gabriel Paz; Judith Ojeda; Carlos Burgos; Jordan Treuquil; Araceli Rodríguez; Pablo Musso; Sharon Andrade; Nicolás Nahuelquir; Matías Pardini Suils; Gustavo Constante; Morena Mella Álvarez; Máximo Padin; Sabrina Lauquen; Elías Griffiths Cabrera; Ángel Rupallan Curruman; Jaqueline Flores Figueroa; Ramiro Ríos y Priscila Moraga.



También se hizo entrega a Rodrigo Flores; Cristian Esponda; Lucas Lagos; Melanie Ale Davies; Katherina Farias Pintuhueque; Brian Tello Oro; Cristian Galarza Gómez; Dante Curiqueo; Samira Corro; Juanita Navarro; Joel Saldivar Sánchez; Pablo Quintana; Axel Chico; Daiana Britos; Carla Jaramillo Barriga; Jonathan Lezcano Kasner; Mirco Ávila Urtizberea; Emiliano Cárdenas; Fiorella Contreras; Anita Herrera Aviles; Julio Guzmán Farias; Emmanuel Collio Aguilera; Ariel Soto Vilan; Melanie Chacano; Camila Solís; José Luis Roa; Alex Núñez y Darío Mesa.



Asimismo, fueron distinguidos Melanie Arriagada; Andrea Olivero; Raúl Jaramillo; Sergio Urtizberea; Francisco Rivera; María Del Rosario Delgado; Karen Bernal; Alexander Vera; Roberto Sánchez; Axel Miranda; Iara Velázquez; Jennifer Vega Jofre; Paul Bejar; Isaias Manrriquez Parra; Karina Otero Juárez; Valentina Sepúlveda; Angela Klapszlein; Fidel Contreras; Shirley Ivanoff; Katerine Velázquez; Adriana Martínez; Ludmila Pérez y David Siden.



Mejores promedios y alumnos destacados



Durante la ceremonia, se realizó la entrega de reconocimientos a los mejores promedios Karina Juárez (9.11), Jennifer Vega Joffre (8.68) y Gonzalo Sánchez (8.58). Asimismo, se otorgaron menciones especiales a los mejores compañeros y a los alumnos destacados en las materias Instrucción Policial; Perspectiva de Género y Diversidades; Abordaje y Resolución Alternativa de Conflictos; Acondicionamiento Físico Policial; Derechos Humanos; y Manejo de Armas de Fuego, Tiro y Equipamiento.

