Torres encabezó el 83º aniversario de Alto Río Senguer con anuncios de viviendas y obras para fortalecer los servicios públicos

En ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario de la localidad del sur provincial, el mandatario firmó convenios para la construcción de 20 viviendas, la ampliación de redes de agua y energía, y destacó el avance de obras estratégicas como la Presa Nacimiento del Río Senguer. Además, aseguró que todos los nuevos lotes “van a contar con los servicios correspondientes, porque no hay mayor estafa que entregar viviendas sin infraestructura y sin servicios, como se hizo en otros gobiernos”, expresó.

En el marco del 83º aniversario de Alto Río Senguer, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó el acto oficial que se desarrolló este martes por la mañana en el Gimnasio Municipal, y recorrió una serie de obras de infraestructura clave que el Estado provincial desarrolla en la localidad.

El titular del Ejecutivo también hizo entrega de títulos de propiedad a vecinos de la comunidad, y rubricó una serie de convenios para el fortalecimiento de los servicios públicos y la construcción de 20 viviendas con financiamiento provincial.

Asimismo, recorrió la obra Presa Nacimiento del Río Senguer, reactivada tras gestiones realizadas por la Provincia ante autoridades nacionales, y que permitirá regular los caudales provenientes del Lago Fontana, brindando estabilidad al suministro hídrico de las localidades de la cuenca, desde el Lago Muster hasta la localidad de Comodoro Rivadavia.

Obras que exceden a las gestiones

Torres recordó que “en 2024 tuve una charla con el padre Juan Francisco, quien me hacía constantemente referencias al olvido de la dirigencia hacia los pueblos del interior, y ese ‘olvido’ se tradujo en asimetrías: en pueblos que pueden tener servicios, acceso a educación terciaria y trabajo, mientras que otros no”, y mencionó que “eso tiene que ver con inversiones concretas y políticas de Estado que exceden a una gestión en particular”.

“Desde el inicio de gobierno nos propusimos cumplir algo que ya habíamos planteado incluso antes de asumir, que era traer las famosas plantas de compresión a la zona. Y cuando hablábamos de factibilidad, muchos creían que Camuzzi podía habilitar mil nuevas conexiones firmando un pedazo de papel; pero detrás de una hornalla que se prende hay una inversión de más de $50 mil millones, a partir de la cual ya se finalizó el empalme del Gasoducto Patagónico Cordillerano con el Gasoducto San Martín, y ya se está ejecutando la instalación de una de las plantas de compresión en Gobernador Costa y en Senguer”, precisó el titular del Ejecutivo, destacando que ello “le va a dar la posibilidad a este pueblo de acceder a un servicio tan básico como lo es el gas”.

Educación y conectividad

“De la misma forma, abordamos el acceso a la vivienda y a la educación terciaria a distancia, para lo cual teníamos que resolver la mala conectividad de muchos pueblos de la provincia”, recordó el mandatario, poniendo en relieve el Plan de Alfabetización de la Provincia, “que nos permitió recuperar el tiempo perdido después de la mayor tragedia educativa de Chubut, y también conectar a los pueblos y ciudades a través de Internet satelital de alta velocidad”.

“Alto Río Senguer era un pueblo olvidado en materia de conectividad, y hoy es una localidad conectada al igual que las ciudades más grandes de nuestra provincia”, resaltó Torres.

En el mismo sentido, señaló que “cuando nos planteamos construir viviendas, nos preguntábamos cómo íbamos a hacerlo si no estaban disponibles los servicios básicos; por eso resolvimos la falta de gas, y hoy estamos firmando una obra muy importante de agua para garantizar el acceso a más de 70 lotes y, por primera vez en mucho tiempo, la construcción de 20 viviendas a través del IPV, que van a contar con servicios”.

El acceso a la vivienda propia

Sobre este punto, Torres remarcó que “todos los lotes se van a entregar con servicios, porque no hay mayor estafa para un ciudadano como la que muchas gestiones hicieron, entregando lotes sin servicios y dejándole a miles de chubutenses un problema en lugar de proveer soluciones”, a la vez que explicó que las nuevas edificaciones “están enmarcadas en un plan de viviendas de rápida construcción para nuestros policías, docentes y agentes de Salud”.

“Estamos en medio de una recesión nacional que golpea fuertemente el bolsillo de todos, y cuando uno mide la inflación y se pregunta por qué baja al igual que la pobreza pero cada vez cuesta más llegar a fin de mes, lo cierto es que, de acuerdo a cómo se mide hoy la inflación, los precios de los servicios públicos y de los alquileres están subrepresentados”, detalló el titular del Ejecutivo, agregando que “la mejor forma de terminar con esas asimetrías es garantizando una vivienda propia, de una vez y para siempre, donde se pueda pagar la mitad de lo que en promedio se abona de alquiler y, en pocos meses, contar con ese hogar”.

Empleo, inversiones y mano de obra calificada

“Una forma sana de hacer política y pensar una agenda de desarrollo es la que abordamos junto al intendente Miguel Mongilardi, que cuando me vino a ver me dijo que teníamos que mejorar la infraestructura de nuestra escuela agrotécnica y pensar en los más chicos y en el futuro”, puntualizó Torres, agregando que “esa inversión se hizo, y hoy, en este aniversario, nos vamos a reunir con empresarios que tienen una inversión de acuicultura que va a generar más de 40 puestos de trabajo, porque tenemos lo más importante además del recurso, que es la mano de obra calificada, formada en Senguer e integrada por quienes van a poder acompañar este proyecto”.

Puesta en valor de rutas nacionales

En otro orden, el Gobernador se refirió a la reparación de un importante tramo de la Ruta Nacional N° 40 por parte de la Provincia, y advirtió que en tal contexto “tomamos la decisión de hacer un convenio de compensación de deuda para poder, de una vez por todas, reconstruir esa ruta; y una vez finalizada, para no volver a padecer los problemas de siempre, va a ser esta gestión la que va a instalar una balanza para pesar a cada camión que a diario pasa por la misma”.

Actividad turística y proyección internacional

Finalmente, el mandatario anunció que “por primera vez en su historia, Alto Río Senguer va a ser parte de la Feria Internacional de Turismo junto a los destinos más importantes de nuestra provincia”.

Fortalecimiento de los servicios públicos

El Gobernador, junto a autoridades provinciales y el intendente Miguel Mongilardi, encabezó la firma de dos convenios para importantes obras de infraestructura para la localidad.

Por un lado, la Provincia aportará un total de $153.034.602,84 para la ejecución de la obra de ampliación de la red de agua potable en Alto Río Senguer.

Además, el mandatario rubricó el convenio para la ampliación y el fortalecimiento de la red eléctrica y del alumbrado público, que demandará una inversión provincial de $164.985.284,75.

Respuesta a la demanda habitacional

Por otra parte, en el marco de la política habitacional que la actual gestión lleva adelante, el titular del Ejecutivo firmó un acuerdo para la construcción de 20 viviendas en la localidad de Alto Río Senguer, las cuales serán ejecutadas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU).

Presa Nacimiento Río Senguer

Durante la jornada conmemorativa, Torres recorrió la obra de la Presa Nacimiento del Río Senguer -Azud del Lago Fontana-, un proyecto estratégico para regular el uso hídrico en la cuenca, con la construcción y reactivación de compuertas, un puente carretero y mejoras en accesos, con avances previstos para 2025 tras la veda invernal.

Se trata de una obra de infraestructura multipropósito ubicada en el extremo occidental del Lago Fontana, que busca mejorar la gestión del recurso hídrico, garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano y productivo, y reducir el riesgo de crecidas a nivel local, asegurando el suministro de agua potable en años de sequía para las ciudades de Río Senguer, Sarmiento, Comodoro Rivadavia y otras localidades de la cuenca.



