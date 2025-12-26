Torres en el aniversario de El Maitén: «Estamos dispuestos a dejar todo por defender los intereses de nuestra querida provincia»

Así lo expresó el gobernador del Chubut durante el emotivo acto, en el que inauguró importantes obras de infraestructura y encabezó una nueva entrega de viviendas a familias de la comunidad. Anunció que esa localidad junto a Esquel serán parte de la Unidad Ejecutora que se va a hacer cargo de La Trochita.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezó este lunes el acto por el 83° aniversario de El Maitén, en el marco de una jornada que contó con la inauguración de importantes obras de infraestructura, entrega de viviendas y reconocimientos a vecinos destacados de la comunidad, además de la firma de convenios para el desarrollo integral de la localidad en materia de desarrollo urbano, económico y social.

Acompañaron al mandatario, quien fue declarado huésped de honor por el intendente local, Oscar Currilén; los ministros de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; y de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Guillermo Espada James; el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; y el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez.

Además participaron los intendentes de Esquel, Matías Taccetta; y de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; y los diputados provinciales, Daniel Hollmann y Jaqueline Caminoa; entre otras autoridades provinciales y locales.

«Estamos dispuestos a dejar todo por defender los intereses de nuestra querida provincia»

En su discurso, y tras las palabras pronunciadas por el intendente local, Oscar Currilén, el gobernador Ignacio Torres expresó: “celebro, valoro y respeto a los dirigentes que hablan desde el corazón, que no leen lo que tiene que decir, porque cuando uno siente, cuando uno está profundamente convencido de lo que cree, habla desde el corazón”, afirmó.

El mandatario provincial se refirió a la salud del intendente Currilén y dijo que “en la diaria de la política hay momentos muy lindos, también de momentos muy duros, y muchas veces impacta y afecta también a la salud. Quiero decirte que cuando asumí te miraba de reojo pero el tiempo me demostró que sos un hombre de tu pueblo, que da todo para tu pueblo, y que compartimos un sueño. Pudimos trabajar juntos, pudimos hacer obras muy importantes en las escuelas y tomo lo que decís; a veces las cosas hay que contarlas pero la satisfacción de que las cosas sucedan está por encima de cualquier comunicación”.

En ese sentido dijo que “el sueño que compartimos tiene que ver con algo fundamental: estamos dispuestos a dejar todo por defender los intereses de nuestra querida provincia y el pueblo de El Maitén», porque remarcó que «no va a venir a salvarnos ningún iluminado de Capital Federal, tenemos que tener la capacidad como dirigentes, como pueblo chubutense de hermanarnos, y decirle a cada vecino y a cada chubutense que lo más importante en estos momentos difíciles, es estar juntos y cuidar primero que nada al más vulnerable”.

En esa línea sostuvo que «no importa de qué partido seamos, tenemos que tener la capacidad de atravesar estas crisis nacionales que golpean al bolsillo de todos los chubutenses, de todos los argentinos, a las arcas provinciales y a las municipales”, afirmó.

Defender las fiestas populares y La Trochita

Recordó asimismo que “cuando asumí me acuerdo que un funcionario del gobierno nacional se reía de los nombres de nuestras fiestas populares, y decía: Nachito gasta mucho en fiestas populares. Pero las fiestas populares son trabajo, desarrollo, arraigo, cultura, no son libertarias, ni peronistas, ni radicales, son nuestras y como pueblo chubutense tenemos que defenderlas esté quien esté en la Casa Rosada”.

Seguidamente remarcó que “hace poco cuando fuimos con Matías Taccetta a Buenos Aires para renovar el convenio con Nación para La Trochita, nos recibió un porteño de estos que son directores nacionales de la Subsecretaría, que te miran de arriba a abajo y nos decía: ¿para qué quieren La Trochita? si da pérdida. La Trochita es parte de nuestra cultura, parte del arraigo de este pueblo y no solamente lo vamos a defender y nos vamos a hacer cargo, sino que por primera vez en la historia El Maitén y Esquel van a ser parte de la Unidad Ejecutora que se va a hacer cargo de La Trochita, porque es trabajo, es turismo y entre todos vamos a demostrar, no solamente que puede ser rentable, sino que puede generar más y mejor trabajo”.

Torres remarcó además que “hay obras que no se ven, y que algunos también nos decían para qué van a gastar tiempo en las plantas de Gobernador Costa que estaban oxidadas, estaban tiradas en Rosario y no hablo de ningún gobierno porque esto, estoy hablando hace más de 12 años. Yo no había asumido, era diputado nacional y nos fuimos a Rosario a ver qué pasaba con esas plantas y logramos traer las plantas. Cuando fuimos a Nación y le dijimos: logramos traer las plantas compresoras que son necesarias para que nuestra cordillera tenga acceso a algo indispensable, como es el acceso al gas, porque sin presión podemos meter caños por todos lados, pero es imposible tener factibilidad de gas. Y nos contestaron: no hay un peso, pero háganse se cargo ustedes y propusimos lo mismo que estamos proponiendo hacer en la provincia, pero en otra escala y nos pusimos de acuerdo el gobernador de Neuquén, el gobernador de Río Negro y el gobernador de Chubut, y entre las tres provincias logramos terminar el gasoducto y conectar la primera planta compresora de gas que le va a dar la posibilidad más de 12.500 familias de nuestra querida Comarca de tener acceso al gas».

Agregó que «lo mismo pasa con la planta compresora de El Coihue que también muchos decían, pero para qué sirve, bueno gracias a esa planta, vamos a poder tener estabilidad eléctrica para este pueblo y tantos otros de la Comarca y en enero vamos a estar terminando línea de media tensión que es condición necesaria para llegar a cada pueblo».

Al concluir expresó: «Créame que en épocas difíciles como estas, algunos caen en la trampa de lamentarse y echar culpas, y otros decidimos inflar el pecho, levantar la cabeza, ponernos creativos y hacer en definitiva lo que es gobernar que es resolver los problemas, pero mirándolos a la cara, diciéndoles la verdad, contándoles lo que cuesta, y haciendo que el esfuerzo de cada contribuyente, que paga sus impuestos con muchísimo esfuerzo, se vea en resultados tangibles, concretos, y cada cosa que estamos haciendo en este momento tan duro tiene que valer el doble y tenemos que estar orgullosos. Cuando vemos en la televisión que se agreden, se insultan, acá estamos defendiendo a cada uno de nuestros queridos chubutenses».

Currilén: «los intendentes estamos acompañando al gobernador»

En tanto el intendente local, Oscar Currilén, en un extenso discurso agradeció la presencia del gobernador Ignacio Torres en el acto aniversario e instó «a trabajar corazón con corazón» para enfrentar «tiempos difíciles», por lo que valoró la labor realizada junto al mandatario provincial pese a no ser del mismo signo político.

Currillén dijo que «hay que soñar» y tras recordar sus raíces humildes, indicó que «un día vinimos y soñamos con el tema del medio ambiente de El Maitén» y pidió a todos «cuidar el medio ambiente», destacando además los aportes brindados por el Gobierno del Chubut en este sentido, desde las Secretarías de Ambiente y de Trabajo.

Dijo también que «los intendentes estamos acompañando al gobernador» indicando que «le tocó una época difícil, con un precio del barril del petróleo muy bajo», por lo que valoró «las estrategias» que el mandatario diseña a diario para el crecimiento de la provincia.

Asimismo y tras destacar el respaldo brindado a través de Chubut Deportes para distintas disciplinas, Currilén cuestionó a quienes no respaldan la realización de eventos que tienen como objetivo potenciar el turismo y por consiguiente al comercio. «Nosotros ya tenemos pagado el 50 por ciento de los artistas nacionales para la fiesta del tren» reveló el intendente.

Luego destacó «la inversión en infraestructura escolar en todos los pueblos» realizada por parte del gobierno provincial y señaló que en El Maitén «hacía muchos años que no se hacía tanta inversión» y puso como ejemplos las obras efectuadas en el Instituto N° 726 y en Buenos Aires Chico, remarcando los trabajos de gas y sanitarios, además «de cambiar el techo de una escuela hecha en los años 50», por lo que valoró el trabajo del Ministerio de Educación y la Secretaría de Infraestructura.

En tanto y al hablar de salud, Currilén pidió apoyo al gobernador Ignacio Torres «para solucionar el problema de la Comarca», a lo que el mandatario respondió satisfactoriamente en relación a una nueva ambulancia y más equipamiento para el hospital local.

Al finalizar agradeció por la construcción de nuevas viviendas en El Maitén, la ejecución de adoquines y tras lamentar la cancelación de obras por parte de la Nación, destacó los trabajos encarados por el municipio junto a la provincia. «Les quiero pedir que trabajemos todos juntos» dijo el intendente a los vecinos y agregó: «tenemos que seguir acompañando al gobernador».

Reconocimientos y entrega de viviendas

Durante el emotivo acto aniversario, el Gobernador junto a las autoridades locales, hizo entrega de reconocimientos a vecinos destacados de la comunidad de El Maitén: Viviana Ramallo, Daniel Infantino, Sandra Patricia Coronado, Federico Wally Crowder, Luis García, Mauricio Fileni, Mónica Patricia Colderero, Oscar Loncón, Segundo Zúñiga, Hilda Toro, María Huicalef, Ricardo Mansilla y Selva Riquelme.

Asimismo, Torres encabezó la entrega de viviendas a 13 familias de la localidad, entre las cuales se destaca una vivienda social por parte de la Municipalidad, a partir de un trabajo conjunto con el Gobierno Provincial.

Por otra parte, el Gobernador destacó los distintos proyectos llevados a cabo de forma mancomunada entre el municipio local y la provincia, a través de distintas Secretarías y Ministerios, entre ellos el Programa Municipal «Compromiso Ambiental» y el Programa Provincial «Chubut Sustentable». A través de los mismos, se pudo realizar la adquisición de distintos elementos y herramientas para llevar adelante una extensa campaña de reciclado, la cual tuvo como principales participantes a estudiantes de nivel medio de la Escuela Secundaria N° 7.719.

A su vez, el mandatario puso en relieve la articulación entre la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo y la Municipalidad, a partir del cual se concretó el aporte de bicicletas destinadas al programa Bici Policía, en pos de fortalecer la labor preventiva de la fuerza a nivel local.

En otro orden, fueron reconocidos por su compromiso con el desarrollo de la localidad, el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, Juan José Rivera; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Nicolás Zárate; el ministro de Educación, José Luis Punta; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; y el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

Convenios para el desarrollo local

Torres, conjuntamente con el intendente Oscar Currilén y el titular del área de Ambiente, Juan José Rivera, encabezó la firma de un Acta Acuerdo para el desarrollo del Matadero Municipal, proyecto que desarrollarán de manera conjunta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Chubut, y la Municipalidad de El Maitén.

También se concretó la firma de un contrato de comodato entre la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y la Municipalidad local, para la cesión de un inmueble donde se montará la emisora de la Radio Municipal.

Seguidamente, el titular del Ejecutivo, el intendente y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Guillermo Espada James, firmaron dos convenios ejecutivos para la construcción de una vivienda de dos dormitorios y tres viviendas de dos dormitorios como la segunda etapa del proyecto para la edificación de 6 viviendas para profesionales de la salud; y un acta compromiso para la construcción de 15 viviendas de dos dormitorios en la localidad.