Torres destacó la construcción de viviendas adaptadas para familias de la provincia

El Gobernador lo resaltó tras la licitación que esta semana llevó adelante el Instituto Provincial de la Vivienda por casi 500 millones de pesos para dar respuestas a familias de la ciudad de Puerto Madryn.

El gobernador del Chubut Ignacio “Nacho” Torres ratificó la continuidad de las políticas públicas en materia de construcción de viviendas en la provincia «para seguir llegando con soluciones y respuestas a las familias chubutenses».

Así lo remarcó al destacar la licitación pública que por casi 500 millones de pesos de inversión abrió esta semana el Gobierno del Chubut a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) para construir viviendas adaptadas en la ciudad de Puerto Madryn.

En esta oportunidad, las soluciones habitacionales permitirán que integrantes de diversas familias “con distintas discapacidades puedan desenvolverse con mayor facilidad y en algunos casos por sus propios medios al brindarles un espacio confortable y adaptado a sus requerimientos», destacó el mandatario provincial.

En ese marco indicó que «además de alcanzar el sueño de la casa propia, como siempre decimos, en casos como éstos con la construcción de este tipo de viviendas esas personas también mejoran su calidad de vida junto a los integrantes de su familia», remarcó.

La apertura de sobres para la construcción de estas nuevas viviendas tuvo lugar la semana que pasó en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda en Rawson durante un acto que fue fiscalizado por la escribana de Gobierno, Adriana Martinez, y que contó con las presencias del presidente del organismo, Guillermo Espada James, acompañado por la directora de Asuntos Jurídicos, Leticia Sanguinetti.

«Vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de llegar con soluciones habitacionales para todos los habitantes de la provincia» remarcó Torres y en ese marco destacó el trabajo que viene realizado el IPV.

El proyecto

Para llevar adelante la construcción del nuevo proyecto habitacional, dos empresas presentaron ofertas, Construcciones SERVA S.R.L y “AVR Construcciones S.R.L.

Con un presupuesto oficial de casi 500 millones de pesos, el proyecto tiene como objeto la construcción de diversas tipologías de viviendas que se adaptan según la necesidad de cada individuo, para brindar solución habitacional a distintos grupos familiares.

Sobre este punto, el Gobernador explicó que “se trata de posibilitar a las personas con discapacidad acceder a una vivienda digna, en la cual puedan desenvolverse con mayor facilidad».

Las viviendas

En este caso se avanzará en la construcción de viviendas en planta baja de dos dormitorios de más de 60 y 70 metros cuadrados de acuerdo a la necesidad de los adjudicatarios.

Se trata de brindar soluciones a personas trasplantadas y otras que presentan dificultades de movilidad, por eso se avanzará en la construcción de unidades habitacionales con baño adaptado, entre otras comodidades.

—