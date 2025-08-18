Torres destacó el rol de los centros de jubilados: “Vamos a seguir acompañando a estos espacios de contención, indispensables para la tercera edad”

El mandatario visitó el Centro de Jubilados y Pensionados de Telsen y ratificó el apoyo del Gobierno provincial al fortalecimiento y la contención del sector. Además, resaltó el avance en la elaboración de nueva legislación que permitirá un mayor acompañamiento a los centros de toda la provincia, y aseguró que “si la Nación se administrara con la misma austeridad, el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio con el que se administran los centros de jubilados, hoy tendríamos una Argentina muy distinta”.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, visitó el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad de Telsen, en el marco de la extensa agenda que desarrolla en la Meseta provincial.

Acompañaron al titular del Ejecutivo el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; el intendente local, Pablo Castro; la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales; y el presidente del Centro, Rubén Malvares.

La recorrida del Gobernador se enmarcó en la agenda que la Provincia lleva adelante para la reactivación y el fortalecimiento de los centros de jubilados, que en el caso de Telsen incluyó, en el mes de junio, la visita de funcionarios de la Dirección General de Personas Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, quienes brindaron atención directa a las necesidades de esta y otras entidades de la zona.

Calidad de vida en la tercera edad

“Mi primer cargo público fue como director de PAMI, y tuve la oportunidad de recorrer todos los centros de jubilados de la provincia. Desde entonces, siempre ratifico que, si la Nación se administrara con la misma austeridad, el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio con el que se administran los centros de jubilados, hoy tendríamos una Argentina muy distinta”, puntualizó Torres.

Además, el titular del Ejecutivo sostuvo que “hoy contamos con nuevas tecnologías que nos permiten conectar a los distintos pueblos que, durante mucho tiempo, estuvieron aislados en materia de salud y educación, y que ahora pueden acceder, por ejemplo, a la Telemedicina”, y detalló que actualmente “es posible contar con prestaciones cardiológicas, entre otras, que sin la conectividad necesaria implicarían que una persona tenga que trasladarse a un gran centro urbano”.

“El Estado ha sido muy ingrato con la tercera edad durante muchísimo tiempo, y esa brecha se ha profundizado en los últimos años. El problema en Argentina es que la mitad de los trabajadores activos que tienen que aportar a la caja de jubilación no está registrada”, explicó el Gobernador, y agregó: “Cuando fui director de PAMI, el debate de las prestaciones recreativas tuvo lugar, y cuando muchos decían que el organismo debía encargarse únicamente de los medicamentos, las principales demandas eran, precisamente, sobre la parte recreativa, que implica salud, sentirse bien y encontrarse con otras personas, incorporando un sentimiento de pertenencia, que es lo que hacen los centros de jubilados”.

Espacios de contención

“La contención que generan los centros de jubilados es enorme, y lamentablemente, a nivel nacional, hoy la parte recreativa es vista como un ‘gasto’, cuando en realidad es prevención, acompañamiento y contención social”, manifestó Torres, asegurando que “vamos a hacer un esfuerzo fiscal para reducir la brecha del porcentaje que hoy debe cubrir la Provincia en relación con los medicamentos”.

Sobre este punto, el Gobernador recordó que “nos encontramos trabajando, a través de la Legislatura, en la Ley de la Tercera Edad, porque en un esquema solidario, independientemente de la caja a la cual el trabajador haya aportado, si es chubutense tiene que tener acceso a la salud y a las mismas actividades recreativas”, ratificando que la normativa que actualmente está siendo elaborada y analizada “contempla a todos los centros de jubilados de la provincia”.

“Vamos a recuperar el turismo social para que jubilados de la Meseta puedan visitar a sus pares de la costa o de la Cordillera, e impulsaremos actividades como Newcon, porque como dice un amigo mío: cuando un trabajador se retira, se jubila del trabajo pero no de la vida”, finalizó el mandatario.



