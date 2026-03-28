Torres destacó el rol de Chubut en la revocación del fallo por la expropiación de YPF

El mandatario recordó que en 2025 la provincia se presentó ante la Corte de Nueva York para defender su participación accionaria en YPF, lo que permitió resguardar el patrimonio de las provincias productoras y fortalecer la posición argentina en el litigio. A partir del fallo emitido por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson “se cierra un capítulo complejo para el país, y para Chubut, donde consolidamos nuestro derecho sobre las acciones, que son patrimonio de todos los chubutenses”, remarcó Torres.

Luego de que la Justicia de los Estados Unidos revocara el fallo de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF, que exponía a la Argentina a una condena millonaria, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el rol de la provincia en el litigio internacional.

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto aspectos centrales de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska y desestimó los principales reclamos contra la República Argentina y la empresa.

En ese marco, Torres recordó que a mediados de 2025 la Provincia del Chubut tomó la decisión de presentarse ante los tribunales de Nueva York para defender su participación accionaria en YPF.

“Advertimos que el paquete accionario no podía ser alcanzado por medidas cautelares en el porcentaje que pertenece a los chubutenses”, señaló el mandatario.

Decisión política

El gobernador destacó que la presentación permitió que la Justicia estadounidense tomara conocimiento de que parte del capital accionario de YPF correspondiente al proceso de expropiación de 2012 pertenece a las provincias productoras de hidrocarburos, y que por lo tanto debe quedar a resguardo de eventuales medidas de embargo.

“Está decisión es el resultado de un trabajo serio y coordinado con Nación, donde las provincias petroleras hicimos valer nuestra condición de accionistas y asumimos la responsabilidad de defender los intereses de todo el país”, aseguró Torres.

Asimismo, valoró el acompañamiento de la Legislatura provincial para regularizar la situación jurídica de esas acciones, a través de la aprobación del acuerdo firmado en 2012.

“Se trataba de una situación que llevaba más de una década sin resolverse y que ponía en riesgo el patrimonio de la provincia”, explicó.

Rol de Chubut en el juicio

En julio de 2025, la Legislatura aprobó la Ley XVII N° 163, que permitió avanzar en la defensa judicial de las acciones de YPF correspondientes a la provincia.

A partir de esa herramienta, Chubut se presentó ante los tribunales de Nueva York mediante un amicus curiae y una acción específica para excluir sus acciones de cualquier medida cautelar o de ejecución.

Fue la primera provincia accionista en llevar adelante este tipo de presentación, en coordinación con la Procuración del Tesoro de la Nación.

Alcance del fallo

En su resolución, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson revocaron la sentencia del tribunal de distrito en lo referido a los reclamos contra la República Argentina y confirmaron su desestimación, al considerar que no eran admisibles conforme al derecho argentino.

“Se cierra un capítulo complejo para el país y para Chubut, donde logramos consolidar nuestro derecho sobre las acciones, que son patrimonio de todos los chubutenses”, concluyó Torres.