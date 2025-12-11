Torres desarrolla en Estados Unidos una intensa agenda de reuniones con empresarios, bancos y fondos de inversión

El gobernador presentará las ventajas de inversión que presenta Chubut al ser la provincia líder en energías renovables del país. Durante dos días mantendrá encuentros en Nueva York con la Americas Society y el Council of the Americas (AS/COA) y en el Consulado Argentino. También expondrá ante JP Morgan, UBS Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, e Invesco Asset Management.

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, cumplirá este jueves y viernes en Estados Unidos una intensa agenda de encuentros y reuniones con empresarios, bancos y fondos de inversión con el objetivo de acordar la llegada de nuevas inversiones a la provincia, al exponer las ventajas que presenta Chubut como líder de Argentina en materia de energías renovables, además de las potencialidades en turismo y producción.

Las reuniones, que marcan las nuevas oportunidades que se abren para Chubut, comenzarán este jueves en la ciudad de Nueva York con una presentación ante miembros de Americas Society y del Council of the Americas (AS/COA) para avanzar en una agenda de acuerdos.

Americas Society está enfocada en el análisis político y social, el intercambio intelectual y la difusión cultural, mientras que Council of the Americas es una red que agrupa a empresas líderes internacionales con interés en América Latina, orientada a la promoción de entornos favorables de inversión, el desarrollo económico y el comercio.

El gobernador del Chubut también se hará presente en el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina, donde acompañado por el cónsul de nuestro país con sede en esa ciudad estadounidense, Gerardo Abel Díaz Bartolomé, recibirá a representantes de empresas, cámaras y organizaciones con sede en Nueva York.

Con JP Morgan y otros bancos

La agenda de Torres también incluye encuentros con JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos que opera en más de 100 países y que posee activos totales por más de 3.6 billones de dólares.

También el gobernador mantendrá otra reunión con UBS Asset Management, la división global de gestión de activos de UBS, un banco suizo líder que se dedica a invertir en fondos de clientes.

La serie de encuentros se completará con reuniones similares que Torres mantendrá posteriormente con Goldman Sachs Asset Management, una división de gestión de inversores del banco multinacional Goldman Sachs; y con Invesco Asset Management, una gestora global de inversiones líder a nivel mundial.