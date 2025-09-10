Torres convocó a todos los legisladores nacionales a acompañar el proyecto de Hidrógeno Verde de Ana Clara Romero

El mandatario destacó también el rol de Chubut en la transición energética de la Argentina, a partir del dictamen obtenido en el día de hoy para dos iniciativas: por un lado, la creación de un marco normativo y un régimen de promoción de inversiones vinculado a las Energías Renovables; y, por otra parte, la prórroga de la Ley Guinle para el fomento de nuevas inversiones vinculadas al sector. “Nuestra provincia hoy está un paso más cerca de consolidarse como protagonista en la producción y exportación de Hidrógeno Verde y sus derivados”, resaltó Torres, agregando que “este es el resultado de un trabajo en equipo junto a Ana Clara Romero y Gustavo Menna, pero también junto a todos los chubutenses que hoy son protagonistas de una agenda donde Chubut posee un rol fundamental en el mapa global”.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el avance de dos proyectos de gran relevancia sobre Hidrógeno Verde y Energías Renovables en el Congreso de la Nación, los cuales fueron impulsados por la diputada nacional Ana Clara Romero, a partir de una labor conjunta con el titular del Ejecutivo y el vicegobernador Gustavo Menna, en el marco de la agenda energética de la provincia.

Ambas iniciativas obtuvieron dictamen y, en caso de aprobarse durante su tratamiento, ubicarán a la provincia de Chubut como líder en la diversificación económica de la región, sentando las bases para futuras inversiones en materia de desarrollo de las Energías Renovables a nivel local y regional.

La primera propuesta legislativa, vinculada al Hidrógeno Verde y las Energías Renovables, apunta a la creación de un marco normativo y un régimen de promoción de inversiones que siente las bases para el desarrollo integral de la industria del hidrógeno en Argentina.

El proyecto fue acompañado por más de 50 diputados y trabajado junto al Gobierno nacional, cámaras empresarias y provincias patagónicas. Introduce mejoras sustanciales al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), adaptándolo a los plazos y necesidades de una industria que aún está en proceso de maduración.

Asimismo, el segundo proyecto consiste en la prórroga de la Ley Guinle, sancionada en 2006 y prorrogada en 2015 por el plazo de 10 años. En esta ocasión, los legisladores —a excepción de aquellos pertenecientes al peronismo e identificados con el kirchnerismo— acompañaron una nueva prórroga de la normativa, lo que constituye un factor clave para la atracción y radicación de nuevas inversiones vinculadas a las Energías Renovables en Chubut.

Desarrollo energético

En este sentido, Torres sostuvo que “nuestra provincia hoy está un paso más cerca de consolidarse como protagonista en la producción y exportación de Hidrógeno Verde y sus derivados” y destacó que Chubut “concentra más del 60% de la potencia eólica instalada en todo el territorio nacional y tiene los recursos que el mundo necesita”.

“Este es el resultado de un trabajo en equipo junto a Ana Clara Romero y Gustavo Menna, pero también junto a todos los chubutenses que hoy son protagonistas de una agenda donde Chubut posee un rol fundamental en el mapa global”, puntualizó el mandatario.

“Un paso decisivo”

Por otra parte, Torres criticó a “quienes eligieron sus intereses personales por sobre los de todos los chubutenses y priorizaron la política por encima del crecimiento y el desarrollo de la provincia, por lo que decidieron no acompañar dos proyectos fundamentales como lo son el del Hidrógeno Verde y la prórroga de la Ley Guinle”.

“Una vez más, el kirchnerismo votó a favor de sí mismo y en contra de los chubutenses, que son los verdaderos protagonistas de una agenda de desarrollo que, después de muchos años, volvió a poner a Chubut en el mapa global”.

El avance de los proyectos en el Congreso de la Nación “representa un paso decisivo para consolidar una matriz productiva diversificada, con empleo de calidad y un rol estratégico en la transición energética de la Argentina”, resaltó Torres.

Energías Renovables

El proyecto para la creación de un marco normativo vinculado a las Energías Renovables, que obtuvo dictamen favorable en el Congreso, establece entre sus principales puntos: la extensión de 2 a 5 años en el plazo de adhesión al RIGI para proyectos de hidrógeno, con la posibilidad de prórroga.

La iniciativa también propone ampliar de 2 a 3 años el plazo para cumplir con la inversión mínima exigida; declarar de Interés Nacional las inversiones en la cadena de valor del hidrógeno, e incorporar una cláusula de estabilidad tributaria por 30 años para todos los proyectos, incluso los que no adhieran al RIGI.

En el mismo sentido, la propuesta busca dotar a la autoridad de aplicación de herramientas concretas: formular la Estrategia Nacional del Hidrógeno, establecer un sistema de certificación internacional, dictar normas de seguridad y simplificar el marco normativo; e impulsar tecnologías complementarias como la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS).



