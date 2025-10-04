Torres anunció una serie de medidas financieras “para darles alivio a los trabajadores de la provincia, a los jubilados y a las familias chubutenses”

El mandatario anticipó la implementación, a través del Banco del Chubut, de una nueva herramienta que permitirá a los clientes de la entidad refinanciar los saldos de la tarjeta de crédito y préstamos personales. La iniciativa alcanza a más de 14 mil personas que podrán abonar montos mensuales menores, con mejores plazos y condiciones accesibles.

El gobernador de la provincia, Ignacio “Nacho” Torres, y el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, anunciaron este viernes el lanzamiento de una nueva medida que posibilitará “darles alivio a los trabajadores, a los jubilados y a las familias” mediante la refinanciación de los saldos de la tarjeta de crédito y los préstamos personales.

El plan tendrá una vigencia de tres meses y beneficiará a más de 14 mil personas, permitiéndoles abonar montos mensuales menores, con mejores plazos y condiciones accesibles. “En momentos difíciles como los que se están viviendo a nivel nacional, en Chubut estamos todos juntos dando pelea”, destacó el mandatario tras el lanzamiento de la medida.

El titular del Ejecutivo anticipó además que en los próximos días “vamos a establecer otras herramientas para poder acceder a descuentos, y de esa manera reactivar el consumo y beneficiar a la economía local”.

Tranquilidad y previsibilidad a las familias chubutenses

Por su parte, el titular de la entidad bancaria provincia, Paulino Caballero, explicó que “el plan que diseñamos con el gobernador básicamente consiste en reestructurar los saldos de las tarjetas de crédito y los préstamos personales, ya sea a un plazo de cinco o seis años, con una baja de tasa de interés y un período de gracia de 60 días”.

Reveló en ese sentido que “ese período de gracia implica que la primera cuota sería recién en el mes de diciembre de este año”, y aseguró que “esto nos permite darles previsibilidad y tranquilidad a las familias de la provincia para poder hacer frente a sus gastos y que puedan estar tranquilos en los próximos años”.

“Esta medida significa que no dejamos a nadie atrás, que entendemos que la situación económica requiere respuestas concretas”, manifestó el presidente del Banco del Chubut y subrayó que, de esta forma, las familias afectadas por el contexto económico “podrán acceder a nuevas condiciones para ordenar sus finanzas sin perder su capacidad de compra ni quedar excluidos”.

Caballero aclaró que la decisión “implica un compromiso firme con quienes están haciendo un esfuerzo por cumplir” y afirmó que “es una herramienta para cuidar a los que más lo necesitan”.

Financiación de saldos de Patagonia 365

Para los clientes de Patagonia 365, se anunció que quienes sólo han podido abonar el saldo mínimo de la tarjeta de crédito podrán acceder desde la App de Patagonia 365 a financiar el saldo restante hasta en 50 cuotas.

Este beneficio alcanzaría a más de 8.400 personas que, mediante esta financiación, podrán mejorar la situación de su economía doméstica.

Refinanciación de todas las tarjetas de crédito

Por otra parte, todos los clientes de tarjetas de crédito tendrán alternativas para encontrar alivio financiero. En ese contexto, se explicó que quienes tienen clasificación 1 o 2, podrán gestionar en las sucursales una refinanciación hasta en 60 meses, empezando a pagar recién a los 60 días.

Asimismo, las personas que se encuentren en clasificación 3, 4 o 5, podrán refinanciar en 72 meses abonando recién a los 60 días la primera cuota de la financiación.

Préstamos

Continuando con esta decisión de llevar alivio a las familias de la provincia mediante la refinanciación de sus deudas, el Banco anunció que para los clientes que se encuentran con al menos una cuota vencida y clasificación 1 o 2, se dispondrá una nueva posibilidad de refinanciación en 60 meses que también comenzarán a pagar en diciembre.

Finalmente, a quienes por su atraso en préstamos tengan clasificación 3, 4 o 5, se les ofrecerá igualmente la opción de refinanciación en 72 meses y empezarán a pagar también a los 60 días.

Link al anuncio oficial

https://x.com/nachotorresch/status/1974203617654489405?s=48&t=B1sXdN5K422TB4k6bXW_-A