Torres acompañó la asunción de las nuevas autoridades del Sindicato del Petróleo y anticipó inversiones para la Cuenca

El titular del Ejecutivo lo confirmó durante el acto de asunción de la nueva Comisión Directiva del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, encabezado por Jorge “Loma” Ávila. Torres destacó el trabajo conjunto entre el Estado, las operadoras y los trabajadores para sostener la actividad petrolera y remarcó que “la inversión tiene que verse reflejada en más empleo y desarrollo para nuestra provincia”.

El acto, en el que fue ratificada la Comisión Directiva, tuvo lugar en las instalaciones de la sede Kilómetro 5 del gremio, en la localidad de Comodoro Rivadavia, y contó con la participación del ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce; el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila; el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar; el secretario general de la UOCRA Seccional Comodoro Rivadavia, Raúl Silva; el Group Chief Executive Officer de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni; el vicepresidente de Relaciones Institucionales de Operaciones Upstream de Pan American Energy, Daniel Felici; el Upstream Managing Director de la empresa, Fausto Caretta; el director Ejecutivo de Relaciones Institucionales de PECOM, Federico Monarca; el presidente de Petrominera Chubut S.E., Héctor Millar; los intendentes Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia), Sebastián Balochi (Sarmiento), Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer), Patricia Tapia (Aldea Beleiro), Gustavo Loyaute (Río Mayo) y Claudia Loyola (Camarones); el senador nacional Carlos Linares; diputados nacionales; representantes de las empresas YPF y Crown Point; representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT); y el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra.

Producción, desarrollo y recursos

En su discurso, Torres remarcó “la importancia de defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, destacando “muchas de las gestiones que se llevaron adelante y en las cuales este gremio tuvo mucho que ver, porque no es un sindicato más, sino uno que representa y defiende a los trabajadores a partir de un recurso como el petróleo, que le dio tanto y le sigue dando a la Nación”.

“Son épocas difíciles, pero también es cierto que durante 2025 tuvimos récord de exportaciones; y toda esa riqueza generada por el petróleo no tiene sentido si no se refleja en una mejor calidad de vida”, puntualizó el titular del Ejecutivo, advirtiendo que “tenemos que preguntarnos qué pasó en aquellas épocas de bonanza, cuando el precio internacional del barril era muy superior al actual y eso no se vio reflejado en que Comodoro Rivadavia tuviera agua, en que hubiera pueblos conectados o en diversificar la matriz productiva de nuestra provincia”.

“Lejos de hacer catarsis, tenemos que aprender de los errores porque hay un horizonte distinto y una coyuntura que hoy nos pone en otro lugar”, aseguró el mandatario, indicando que “conducir un gremio, gobernar una ciudad o una provincia implica tener la capacidad de mirarnos a los ojos en los momentos difíciles, decir la verdad, hermanarnos y dar las peleas que tengamos que dar todos juntos”.

“En esos momentos, cuando el barril estaba a menos de 60 dólares, fue este gremio y el diputado ‘Loma’ Ávila quien nos acompañó en las gestiones para eliminar los aranceles a los polímeros, algo sumamente necesario para nuestra Cuenca. Y fue con este gremio, junto con todos los demás sindicatos del sector, con el que tuvimos la oportunidad, por primera vez en la historia, de sentarnos todos en la misma mesa con el gobierno municipal, las operadoras, el Gobierno Nacional y los trabajadores para discutir lo importante”, expresó el Gobernador.

“Debatimos cómo defender nuestra Cuenca, desacelerar su declive natural y garantizar que la inversión se traduzca en más trabajo para los chubutenses; y eso es lo que hizo este gremio junto a sus trabajadores”, mencionó Torres, agregando además que “hoy tenemos una realidad muy distinta a la de un año atrás y, a diferencia de lo que ocurrió en otros tiempos, esta oportunidad tiene que verse reflejada en más empleo y en trabajo chubutense, porque esta es una Cuenca que le dio muchísimo a la Argentina”.

Más inversión y empleo

Por otra parte, Torres anticipó que “próximamente vamos a mantener una reunión con la empresa Pan American Energy para avanzar en la proyección del no convencional y en la eventual posibilidad de desarrollar una inversión en polímeros en Cerro Dragón”, agregando que “estamos en un contexto económico complejo y volátil, pero con mayores niveles de previsibilidad para el sector, y eso representa una oportunidad importante que tenemos que aprovechar”.

“Estimamos que este escenario, que inicialmente parecía coyuntural, podría extenderse durante varios meses, y es importante aprovechar esta oportunidad para generar más inversiones y puestos de trabajo, por lo cual en poco tiempo vamos a tener buenas noticias para nuestra Cuenca y para el país”, concluyó.

Un sector clave, fortalecido

Por su parte, el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, destacó la presencia del Gobernador y de todos los representantes del sector, y ratificó el rol de “una Comisión Directiva que siempre aporta para lograr objetivos y acompaña al conductor cuando tiene que tomar decisiones en momentos difíciles”.

Asimismo, recordó que “nuestra Cuenca fue muy golpeada en los últimos años por decisiones del Gobierno nacional, y eso lo ve la gente cuando camina por la calle, con la cantidad de PyMEs que dejaron de existir”.

“Este cambio ha sido duro, pero en medio de este proceso y gracias a la fortaleza de este sindicato seguimos luchando y abriendo nuevas puertas: llegaron inversiones con proyectos y, dentro de una semana, vamos a tener nuevamente un equipo de PECOM operando”, anticipó el dirigente sindical, solicitando además que “sigamos aportando para avanzar y mejorar las condiciones de trabajo de los petroleros de nuestra provincia, y para que Chubut salga adelante”.

Trabajo conjunto y respaldo gremial

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, agradeció la presencia del Gobernador “y de todos los actores políticos de la región”, y destacó que “venimos trabajando desde hace muchos años para sostener esta Cuenca y esta ciudad, acompañando y respaldando cada acción que permita seguir avanzando juntos en pos de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

“En tiempos difíciles como los que estamos atravesando no hay margen para dejar de trabajar juntos ni para abandonar las políticas de acción conjunta, y eso también demuestra lo que representa esta organización sindical, que busca fortalecer la industria y mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros”, expresó el jefe comunal, finalizando al destacar que “este municipio va a trabajar en todos los frentes y con todos los sectores político-partidarios para lograrlo”.



