Torres acompañó el 91° aniversario de 28 de Julio con anuncios de obras estratégicas para la localidad

Durante el acto, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres anunció la construcción de 16 viviendas, entregó un aporte para fortalecer la gestión integral de residuos urbanos y anticipó gestiones para poner en funcionamiento la planta potabilizadora. También se destacó la obra de puesta en valor del Museo Histórico Tecnológico “Ann Harris”.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, participó del acto por el 91º aniversario de 28 de Julio, ocasión en la que anunció obras de infraestructura, la construcción de nuevas viviendas y la entrega de aportes para el desarrollo de la localidad.

El nuevo aniversario fundacional de la comunidad, celebrado en el Predio Ferial, incluyó entre sus actividades la tradicional feria de productores, el desfile cívico, cocina en vivo y espectáculos musicales, recordando el desembarco del velero Mimosa en el año 1865.

La ceremonia inició con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de la Policía del Chubut, dirigida por el oficial inspector Darío Quintraman, junto a la artista Amparo Mendoza.

Nuevas obras y viviendas tras una década de desidia

En su discurso, Torres destacó que “pueblos como 28 de Julio son los que hacen grande a la provincia, porque reivindican nuestra tradición y la de los pioneros, cuyos valores tenemos que transmitir generación tras generación”.

Asimismo, señaló que “celebro que Luka Jones sea el intendente más joven de la Argentina, no porque ser joven sea una virtud en sí misma, sino porque hay un jefe comunal con empuje y ganas de trabajar”.

El mandatario recordó además que “durante la primera reunión de intendentes, al inicio de la gestión, Jones me comentó que 28 de Julio era el único pueblo que llevaba una década sin planes de viviendas, una localidad aislada y sin planificación turística”.

“Entonces nos sentamos, definimos prioridades en menos de una semana y empezamos a trabajar juntos en un contexto muy difícil, con la obra pública nacional paralizada y una recesión que golpea los bolsillos de todos los chubutenses. Sin embargo, logramos avanzar en la refacción de la escuela, en un plan de viviendas y en inversiones para la red de gas”, resaltó.

Infraestructura y trabajo conjunto

Seguidamente, Torres anunció que “antes del 25 de mayo va a estar terminada la Escuela Redonda”, en referencia al emblemático establecimiento educativo de diseño circular donado por el Club Atlético Boca Juniors a la provincia.

“El intendente también me comentó que 28 de Julio tiene una planta potabilizadora en desuso, que formaba parte de un plan nacional abandonado hace muchos años, siendo este el único pueblo de la provincia que no cuenta con una planta de estas características en funcionamiento”, indicó.

Sobre este punto, aseguró que la estructura “se puede reparar y poner a funcionar, y el compromiso de esta gestión es avanzar para poner en valor esa planta potabilizadora de una vez por todas”.

El Gobernador agradeció la presencia de intendentes “de todos los colores partidarios” y concluyó ratificando que “vamos a seguir acompañando a 28 de Julio, fortaleciendo a un pueblo que es chico, pero que hace grande a la provincia del Chubut”.

Fortalecimiento de la historia local

Por su parte, el intendente de 28 de Julio, Luka Jones, agradeció la presencia del Gobernador y destacó que “este pueblo se construyó con el esfuerzo de las familias que apostaron por esta tierra y por los galeses que llegaron con sus sueños”.

“Fue un año complejo para la Provincia y para el municipio, pero seguimos trabajando de manera ordenada, destinando los recursos a cada necesidad del pueblo”, indicó.

“Somos una comunidad que crece sin perder su identidad, que respeta su historia y que mira hacia adelante, y eso lo vamos a seguir logrando si continuamos trabajando juntos”, expresó Jones, ratificando “el trabajo conjunto con el Gobernador, donde siempre que hubo pedidos, hubo respuestas”.

Nuevas viviendas y gestión de residuos

Durante el acto, Torres entregó un aporte económico a través de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable destinado al desarrollo del proyecto “Gestión Integral de Residuos en 28 de Julio”.

Además, a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), se firmó el acta de inicio de obra para la construcción de 16 viviendas en la localidad.

Reconocimientos y aportes

Durante la ceremonia, el Gobernador encabezó la entrega de presentes a antiguos pobladores.

También se realizó la entrega de un aporte económico de la Provincia, a través de Chubut Deportes, destinado a la adquisición de indumentaria deportiva, y la entrega de bienes por parte del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut para instituciones de la localidad.

Remodelación del museo local

En el marco del aniversario también se destacó la obra de remodelación del Museo Histórico Tecnológico “Ann Harris”, considerado un espacio fundamental para la preservación y difusión de la historia local.

En colaboración con la asociación Amigos del Museo y con el acompañamiento del Estado provincial, se concretaron mejoras en el interior y exterior del edificio, trabajos de embellecimiento del entorno, renovación de luminarias y reorganización de la muestra a cargo de museólogos de la provincia.



