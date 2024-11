Torres: “2024 va a ser el año con más días de clases de los últimos 25 años”

Así lo reveló el mandatario provincial al presentar los resultados del Plan Educativo puesto en marcha en Chubut durante este primer año de gestión. En un acto desarrollado en la escuela n° 781 de Dolavon, el gobernador brindó un detallado informe de lo realizado en materia de recomposición salarial, programas, capacitaciones, infraestructura y conectividad; anticipó que en 2025 habrá un calendario escolar extendido de 190 días de clases y confirmó que “más del 25% del Presupuesto va a estar abocado al futuro de la educación pública”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presentó este miércoles los avances del Plan de Mejora Educativa llevado adelante por el Ejecutivo Provincial a lo largo de 2024. Junto al ministro de Educación, José Luis Punta, el mandatario enumeró algunas de las leyes y programas impulsados durante su primer año de gestión, anticipó un calendario escolar extendido de 190 días de clases para 2025 y reveló que Chubut cerrará un histórico ciclo lectivo “porque los chicos estuvieron en las aulas”.

En un acto desarrollado esta mañana en la escuela n° 781 de Dolavon; el gobernador y el titular de la cartera educativa brindaron un pormenorizado informe de lo invertido en los últimos meses en recomposición salarial; comedores escolares; capacitación docente; infraestructura y mantenimiento de edificios; transporte; becas; y herramientas de alfabetización, conectividad y nuevas tecnologías.

“Estamos finalizando un ciclo sumamente exitoso donde no solo pudimos lograr, después de 25 años, la meta de días de clases cumplidos, sino que también conseguimos mejorar la calidad académica y garantizar que la educación pública esté en el lugar que tiene que estar”, remarcó Torres en un discurso que pronunció ante intendentes, ministros y referentes de la comunidad educativa.

Acompañado, además, por el vicegobernador Gustavo Menna y el intendente local, Dante Bowen; el mandatario anticipó que en el Presupuesto del próximo año “más del 25% de los recursos de la provincia van a estar abocados al futuro de Chubut, a la educación pública, a lograr esa meta de 190 días de clases y a ser el ejemplo de que en muy poco tiempo se puede dar vuelta la página”.

Años de tragedia educativa

El titular del Ejecutivo provincial recordó cuando “antes de asumir veíamos los números y una situación de tragedia educativa sin precedentes. Detrás de eso había familias que habían tenido que irse de la provincia para poder garantizarle a los hijos una educación, habían estudiantes secundarios que estaban frustrados y tenían miedo de empezar la universidad, habían chicos que estaban en 4° grado que no sabían leer ni escribir”.

“Todas esas situaciones lamentables por las que fuimos noticia a nivel nacional también tienen su lado positivo”, manifestó Torres al indicar que, a partir de ahí, “encontramos una forma de hermanarnos como ciudadanía a través de Juntos por la Educación, donde sindicatos, toda la comunidad educativa, cámaras empresariales, las familias chubutenses, decidimos parar la pelota para no seguir comprometiendo el futuro de los más chicos”.

El gobernador sostuvo que si bien el tiempo perdido “lamentablemente no se puede recuperar, el compromiso que tenemos que tener es garantizar de una vez y para siempre que nunca más se vuelva a comprometer el futuro de los más chicos en la provincia”.

Torres remarcó que “el éxito de lo que estamos viendo no tiene que ver con descubrir la pólvora, el hecho de que haya mejorado la calidad académica en esta provincia tiene una sola razón de ser: que durante este año los chicos estuvieron en las aulas”.

Prioridades

En otro tramo de su mensaje, el mandatario manifestó que, pese a la difícil situación económica y financiera durante el inicio de la gestión, “decidimos hacer un esfuerzo fiscal extra para poder compensar ese fondo (FONID) que Nación no transfiere más”.

“Cuando empezó el año, con las limitantes presupuestarias, con la baja más grande de participación federal de los últimos 20 años, decidimos priorizar la infraestructura escolar, garantizando esas partidas que necesitamos para que la cosa funcione, eso era lo principal, y en paralelo, sabiendo que esta recesión tiene un impacto en cada una de las familias chubutenses, decidimos declarara la esencialidad de los comedores”.

En este punto, sostuvo que “la importancia de los comedores está directamente relacionada con el aumento en la calidad académica, porque muchos chicos lamentablemente si no van a la escuela no comen, no hay una concepción académica solamente sino social y de responsabilidad ciudadana con el futuro de una provincia y con el futuro de una generación de chubutenses”.

Leyes educativas

El gobernador también se refirió a la implementación de la Ley de Profesionalidad “para reivindicar el rol de los docentes” y a la incorporación en la currícula educativa de “una Ley de Educación Financiera, Robótica e Inteligencia Artificial”.

En ese orden, el mandatario reivindicó “el trabajo del Ministerio y de un ministro que es el mejor de la historia de la provincia por lejos, acompañado del compromiso de cada uno de los chubutenses”; y aseguró que, continuando por este camino, “la educación va a tener el lugar preponderante que tiene que tener y Chubut va a ser una provincia modelo en materia de educación pública en todo el país”.

Un nuevo comienzo

Al detallar los ejes centrales del Plan Educativo 2024, el ministro José Luis Punta agradeció “a quienes han hecho posible este cambio que era más que necesario e imprescindible si queríamos despegar de la situación de catástrofe en la que nos encontrábamos al momento de asumir”.

“Debemos agradecer a las familias que comprendieron y acompañaron, a los docentes, a los gremios, a las empresas que apoyaron las políticas propuestas por el gobierno, que no son más ni menos que las que el gobernador Torres venía proponiendo antes de asumir este desafío”.

Tras destacar los logros alcanzados en cuanto a transporte escolar, infraestructura, recomposición salarial docente, comedores, becas, modernización de las aulas y alfabetización, el funcionario aseguró que “ninguno de estos cambios hubiera sido posible sin el apoyo de la provincia y el liderazgo convencido del gobernador”.

En ese marco, Punta reconoció que “tuvimos que tomar decisiones que a muchos no les gustaban, y a veces incomprendidas, pero estos son los datos de un nuevo comienzo, estos son los primeros frutos de este camino que iniciamos hace once meses y estamos orgullosos de ellos”.

Obras, transporte y comedores escolares

El informe desprende que Gobierno del Chubut ha invertido en materia de Transporte Escolar un total de $667.562.236 destinado a unos 6.066 estudiantes de toda la provincia. Los mismos se dividen en la zona cordillerana con una inversión mensual de 251 millones de pesos; zona norte y meseta de 138 millones de pesos y la zona sur por un total de 278 millones de pesos mensuales.

En cuanto a obras escolares, con el Sistema de Incidencias, se atendieron 10.219 necesidades edilicias para evitar la pérdida de clases. Además, se realizaron convenios con más de 40 municipios para el mantenimiento de edificios escolares. En este sentido, se transfirió una suma de $273 millones a municipios desde fondos provinciales; $118 millones en partidas escolares para mantenimiento y 94 millones de pesos en pagos a cooperativas por refacciones edilicias.

Respecto a comedores escolares, supone una inversión provincial mensual de $810.761.720 y fondos provenientes de nación por un monto de $128.220.600, asistiendo a unos 118.119 niños, niñas y adolescentes.

Recomposición salarial

En materia de recomposición salarial, el Gobierno del Chubut asumió el compromiso de jerarquizar el rol docente, garantizar salarios dignos y mantener el diálogo abierto con todos los sectores de la educación. Es por ello, que se implementó un adicional remunerativo para fortalecer el rol docente; se mantuvo el dialogo permanente para acordar aumentos paulatinos y sostenibles, garantizando un salario mínimo de 500 mil pesos para docentes.

Se incrementó el concepto de ubicación geográfica y se estableció como proporcional al haber básico; se incrementó la antigüedad para que docentes con más de 24 años de antigüedad alcancen el 150% del haber básico y se unificó la zona desfavorable en toda la provincia hasta el 100% del haber básico.

Desde diciembre del 2023 a octubre de 2024, el salario docente ingresante se incrementó en un 221% acumulado contra un 106% de inflación acumulada, mientras que un docente con 15 años de antigüedad tuvo un crecimiento acumulado del 193,3%.

Párrafo aparte para la evolución del salario neto de los auxiliares de la Educación (ingresantes) que tuvo un incremento acumulado del 171,1%, mientras que para el trabajador con 15 años de antigüedad fue del 161,4 % frente a una inflación acumulada del 106%.

Becas y más tecnología

Del informe presentado este miércoles por la mañana también se desprende que, en el caso de las becas, se pudo sostener la oferta para los 3 niveles obligatorios y el nivel terciario / universitario, con una inversión que demandó $1.600 millones de pesos. En este sentido, se cubrió el 67% en los niveles obligatorios, y un 62% en el caso del nivel terciario y universitario.

En el ítem denominado “Tecnología para la educación”, referido a la modernización de las escuelas, se actualizaron las instalaciones para las escuelas que más lo necesitaban. Para esto se implementó el Proyecto de Salas de Tecnología Educativa, de las que ya hay cuatro instaladas, y diez en proceso, alcanzando así a mil estudiantes. Asimismo, se realizaron 186 nuevas conexiones de pisos tecnológicos-

Cumplimiento histórico de días de clases

El informe de gestión 2024 también hace un importante relevo en cuanto a los días de clases, compromiso asumido desde el comienzo de la gestión por el propio mandatario Ignacio “Nacho” Torres y todo el equipo de gobierno, que comprendió la importancia de priorizar a los y las estudiantes de la provincia. Así, se aumentó la cantidad de días de clases, fortaleciendo los aprendizajes y brindando más tiempo de enseñanza. En comparación con el Ciclo Lectivo del 2023, que tuvo tan solo 120 días, actualmente ya se cumplieron 144.

Además, se incrementó la inversión en personal docente para cumplir con la carga curricular del diseño educativo en el Nivel Primario, fortaleciendo la enseñanza de lenguas extranjeras desde los primeros años escolares, con un 26,6% de incremento en horas cátedras.

Alfabetización, capacitación y evaluación

La mejora de la educación en contextos interculturales, también ha sido una fuerte prioridad para esta gestión, promoviendo una enseñanza más inclusiva y adaptada a las necesidades de los estudiantes de Chubut con un incremento del 24,6% en las horas cátedras de Educación Intercultural y Bilingüe.

A través del Plan Provincial de Alfabetización “Chubut Aprende 2024 – 2027” se ofrecieron recursos y apoyo en todas las etapas de la educación, alcanzando a 583 escuelas de nivel inicial, 1992 de nivel primario y 431 de nivel secundario.

Asimismo, también enmarcado en este innovador Plan, se ha capacitado a 250 directivos del nivel inicial, 382 del primario y 47 el secundario, para que cuenten con las herramientas que sean necesarias para mejorar la educación en todas sus áreas.

Cabe destacar, además, que por primera vez en Chubut se implementó un dispositivo de evaluación para diagnosticar el nivel educativo de los estudiantes. Para esto, se realizaron dos cortes de evaluación a estudiantes de 3º grado, 6º grado y primer año de secundaria. De esta manera, en el caso de estudiantes de 3° grado, se observó un incremento del 16% en relación a la capacidad de los estudiantes para comprender consignas, identificar la estructura de un texto, reconocer personajes principales, reponer el significado de palabras poco frecuentes y realizar inferencias simples en textos narrativos sencillos.

En la misma muestra de estudiantes, enfocándose en las matemáticas, el aumento refleja una mejora significativa -46%- en la comprensión y aplicación de conceptos matemáticos esenciales, que incluyen la capacidad de identificar y seleccionar los datos necesarios de un problema para plantear las operaciones correctas, y la habilidad para relacionar y aplicar las operaciones de suma y resta en contextos variados de manera adecuada.

En el caso de los estudiantes de 6° grado también se registraron progresos significativos: en Lengua, un 19% de mejora en la capacidad de los estudiantes para comprender lo solicitado en las consignas, reconocer el objetivo principal de un texto no literario, identificar la estructura de un texto narrativo, reponer el significado de palabras poco frecuentes y realizar inferencias simples en textos narrativos sencillos. Las evaluaciones de muestreo en este mismo segmento, pero vinculado a Matemática, presentó una mejora del 25% que destaca la capacidad de los estudiantes para registrar los cálculos utilizados, identificar correctamente las operaciones, organizar los procedimientos de manera clara y lógica, y ajustar los resultados obtenidos al resolver problemas.