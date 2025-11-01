Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados

Luego de más de cuatro horas y media de deliberación, el jurado popular emitió su veredicto. Luis Alberto Moggiano, Omar Eduardo Martínez y Cristian Alejandro Soto, fueron absueltos a partir del veredicto de no culpabilidad emitido por el jurado popular.

Los doce integrantes del jurado analizaron la prueba, incluso solicitaron que se les aportara un video emitido durante el juicio para volver a verlo en la deliberación.

La lectura de las instrucciones finales terminó pasados unos minutos de las 16 hs. Entonces el jurado pasó a deliberar. A las 20:45 hs. dio a conocer que había alcanzado un veredicto. La oficina judicial convocó a las partes y a las 21 hs. el presidente del jurado leyó el veredicto de no culpabilidad para cada uno de los tres acusados.