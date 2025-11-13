Terminaron las obras de adoquinado en la esquina de Los Guindos y Los Nogales

En la jornada de este miercoles, se habilitaron 763 metros cuadrados de adoquinado, los cuales fueron realizados en once días con mano de obra local capacitada, sobre uno de los principales accesos al ejido urbano desde la traza de la Ruta Nacional N° 40.

«Estamos contentos, porque es una demostración de que con orden financiero y voluntad política podemos hacer obras para mejorar la calidad de vida de los hoyenses», afirmó el intendente César Salamín, y agregó: «Quiero aclarar que esta obra había sido financiada por el gobierno nacional en 2021 y no solo no se concretó sino que ni se inició, tenían el financiamiento pleno para esta bocacalle y la paralela, Boysemberry».

De esta manera, fue culminada una obra postergada tres veces en anteriores gestiones y en este caso realizada enteramente con fondos municipales.

Con esta inauguración se terminan las etapas del convenio con la Provincia del Chubut por 4.200 metros cuadrados de adoquinado y se brinda una solución vial en una trazada de alto impacto en la circulación local.

Meses atrás se lograron las etapas previas de preparación para poder modificar y poner en valor la traza urbana. Primero se reubicaron los postes de alta tensión del tendido eléctrico brindando mayor seguridad y disminución de accidentes por choque eléctrico.

Luego, se colocó la nueva alcantarilla que cruza la calle Los Guindos en la intersección con Los Nogales desde la Plazoleta Julio Artero, en la esquina del edificio del Concejo Deliberante. Finalmente se realizó la nivelación y el adoquinado de la calzada.