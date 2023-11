Tenistas de El Hoyo se consagraron campeones del torneo regional en Neuquén

Ellos son Jazmín Silva (Categoría dama 16), Lautaro Rocha (Categoría caballero 16).

También representaron a la localidad junto a al profesor de la escuela municipal de tenis, Diego García, Lucas Mendoza (Categoría caballero 16), Thiago Viudez (Categoría sub 10 caballero), Nazareno Silva (Categoría caballero sub 10) y Lourdes Arbat (Categoría dama sub 12).

En dicho torneo, Jazmín Silva y Lautaro Rocha se consagraron campeones y de esta manera, participarán en el Torneo Nacional que se llevará a cabo también en Neuquén. Lautaro ganó 6-0, 6-1 y obtuvo el primer puesto en singles y Jazmín 6-2, 6-1 en singles y dobles, y así clasificó al Nacional Sub 18 y al torneo internacional ITF.

Lourdes Arbat llegó a la primera ronda de singles y de dobles. Además, salió campeona del Second Chance. Lucas Mendoza estuvo en la primera ronda de singles y dobles, Thiago Viudez en cuarto de final de singles y primera ronda de dobles, mientras que Nazareno Silva llegó a la primera ronda de singles y dobles.

El próximo torneo nacional se realizará en Neuquén en la semana del 27 de este mes y el torneo internacional una semana antes. Los y los campeones volverán a viajar a la provincia en busca del máximo triunfo.

La experiencia de las y los jóvenes fue enriquecedora y supieron una vez más, representar a nuestra localidad en el tenis de la mejor manera, mostrando compromiso, dedicación tanto adentro como afuera de la cancha. El gran trabajo de Diego García resulta esencial para el desarrollo deportivo y la motivación de las y los jóvenes. Algunos padres y madres también viajaron para apoyar a las y los niños en este inolvidable desafío.

Por su parte, el profesor Diego remarcó la tarea de las y los jóvenes deportistas y también agradeció a su equipo de trabajo: Fabián Ronchi, preparador físico y Agustín Groppo, asistente técnico en cancha.