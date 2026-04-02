Soluciones habitacionales y alivio fiscal: ante vecinos de El Maitén, Torres anunció importantes medidas para la Comarca Andina

El titular del Ejecutivo abordó el plan de viviendas de rápida construcción que la Provincia lleva adelante y ratificó que este tipo de encuentros “se va a seguir repitiendo para conocer de primera mano las necesidades de cada pueblo, cara a cara y sin intermediarios”. Torres explicó, además, los alcances de la iniciativa que se desarrollará junto al Banco del Chubut para la refinanciación de pasivos, y destacó las mejoras en el sistema público de salud a partir del pago de la histórica deuda de ANSES con la caja previsional provincial, “lo cual se va a traducir en más y mejores prestaciones para quienes no cuentan con obra social y para nuestros adultos mayores”, remarcó.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves una reunión con más de 150 vecinos en la localidad de El Maitén, donde anunció distintas iniciativas de gestión destinadas a fortalecer la situación económica y habitacional de la comunidad, en el marco de la recesión nacional. El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves una reunión con más de 150 vecinos en la localidad de El Maitén, donde anunció distintas iniciativas de gestión destinadas a fortalecer la situación económica y habitacional de la comunidad, en el marco de la recesión nacional.

Ante un auditorio repleto, compuesto en su gran mayoría por agentes sanitarios, personal docente y no docente y policías, el titular del Ejecutivo explicó los alcances del plan provincial para la construcción de 450 viviendas y anticipó la iniciativa que se llevará adelante conjuntamente con el Banco del Chubut para la refinanciación de pasivos.

Acompañaron al mandatario los jefes comunales de El Maitén, Oscar Currilén, y de Paso del Sapo, Víctor Candia; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena; y los legisladores provinciales Daniel Hollmann y Fabián Gandón.

Desendeudamiento y responsabilidad fiscal

Torres señaló que “existen muchas cuestiones financieras que, más allá del contexto económico crítico a nivel nacional, se pueden resolver”, y explicó que “cuando comparamos a nuestra provincia con el resto de las jurisdicciones, vemos que en Chubut hicimos un trabajo de desendeudamiento y responsabilidad fiscal muy importante, y es clave que eso se refleje en el bolsillo de la gente”.

“La recesión nacional, en un contexto inflacionario, golpea la economía de todos los argentinos y Chubut no es la excepción; pero en toda crisis, lejos de hacer catarsis, la responsabilidad de los dirigentes es encontrar soluciones concretas para mejorar la calidad de vida, trabajando con creatividad y responsabilidad”, sostuvo el mandatario.

Respuesta a la demanda habitacional

En ese sentido, recordó que “cuando encontramos la posibilidad de avanzar con viviendas de rápida construcción, para acompañar inicialmente a las familias afectadas por los recientes incendios, vimos que la única empresa que podía garantizar la ejecución en tiempo y forma era de Buenos Aires, por eso nos reunimos con los intendentes y planteamos que la mano de obra debía ser local en cada ciudad, para generar movimiento económico en cada comunidad”.

“Cuando hablamos de política habitacional, no nos referimos únicamente a una solución de vivienda, sino también a una herramienta para amortiguar el impacto de la recesión en el bolsillo de los chubutenses”, agregó.

Sobre este punto, precisó que “esta situación atraviesa a distintos sectores, desde el empleado de comercio hasta el docente o el policía. Por eso, desde el Banco del Chubut vamos a tomar una decisión que implica un costo fiscal, pero que vamos a sostener para refinanciar esa ‘bola de nieve’ que muchos vecinos padecen por la mora en obligaciones bancarias, y permitirles salir de la asfixia financiera”.

En esa misma línea, el Gobernador sostuvo que “otro de los factores que más golpea el poder adquisitivo es el valor del alquiler” y anunció que “el primer plan que llevamos adelante contempla 450 viviendas, con el objetivo de que, a través del repago, se financien nuevas soluciones habitacionales”.

“Son viviendas de rápida construcción que permiten dar una respuesta inmediata a la demanda habitacional”, detalló, al tiempo que explicó que “se trata de un esquema solidario que priorizará los casos más urgentes y en situación de mayor vulnerabilidad”.

“El sistema contempla un esquema de puntaje transparente, donde todos podrán inscribirse a través de una página web, y será el primer plan de viviendas sin intermediarios”, indicó Torres.

Lotes con servicios

“Durante muchos años en nuestra provincia se entregaron lotes sin servicios, lo que en lugar de ser una solución se transformaba en un problema”, recordó el Gobernador, y agregó que “con este programa, del cual los municipios son parte, el pedido concreto es que se pongan a disposición lotes con servicios para avanzar rápidamente con la construcción y garantizar entregas en condiciones adecuadas”.

Soluciones de cara a la ciudadanía

Por otra parte, el titular del Ejecutivo expresó que “hoy atravesamos una situación compleja a nivel nacional, pero somos optimistas: esta coyuntura, sumada al desendeudamiento que logramos en la provincia, nos permite ordenar las cuentas y fortalecer el presupuesto para ir incluso más allá del plan de viviendas”.

“No podemos volver a errores del pasado, cuando se prometían soluciones que después no se podían cumplir y terminaban perjudicando a la gente. Por eso es fundamental sostener un diálogo sincero y buscar alternativas concretas frente a una recesión que golpea el bolsillo de todos”, afirmó.

“Van a venir tiempos mejores para nuestra provincia. Es clave ser claros en los momentos difíciles y entender que, a mediano plazo, vamos a tener ventajas comparativas respecto a otras jurisdicciones. A eso se suma que fuimos a la Corte Suprema para reclamar por el déficit de la caja previsional, algo que nunca antes se había hecho y que contó con el acompañamiento de gremios y centros de jubilados”, indicó.

En ese sentido, explicó que “los fondos que la Provincia destinaba mensualmente para cubrir ese déficit en prestaciones de salud eran injustos, porque deberían estar garantizados en el sistema público, que tiene que priorizar a los sectores más vulnerables”.

“Ahora ese déficit va a ser cubierto, y los más de $48 mil millones que recibimos de Nación se van a destinar directamente al sistema público de salud, en primer lugar para fortalecer la atención de PAMI, donde existe una gran diferencia entre la cobertura nacional y la provincial”, sostuvo.

“Vamos a contar con nuevas prestaciones de PAMI, no solo en El Maitén sino en toda la provincia, para quienes no tienen obra social y para nuestros adultos mayores”, aseguró.

Por último, Torres ratificó el acompañamiento del Estado provincial y afirmó que “vamos a seguir sosteniendo este diálogo cara a cara, con todos los vecinos y sin intermediarios”.

Construcción rápida y mano de obra local

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, se refirió al plan de construcción de viviendas, destacando que “será un proceso transparente y ágil para brindar soluciones concretas”.

“Evaluamos distintos métodos constructivos junto a los organismos técnicos y entendimos que el sistema Wood Frame es ampliamente utilizado: consiste en paneles de fibrocemento y materiales aislantes que mejoran la eficiencia térmica y permiten una rápida ejecución”, explicó.

“Se trata de un esquema de alta calidad, con costos significativamente menores a la construcción tradicional y con tiempos de obra mucho más cortos”, precisó.

“Estamos muy conformes con este sistema, que combina calidad, bajo costo y rapidez, y que además genera un impacto positivo en la economía local, ya que una de las condiciones es que los insumos sean adquiridos a proveedores de Chubut, especialmente de la Comarca Andina”, concluyó.



