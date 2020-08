SOEME Y ZO se declara en estado de alerta en el Municipio de El Hoyo por falta de pago de haberes del mes de julio

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste junto a los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de El Hoyo, afiliados al gremio, cumplieron en la jornada de hoy con el segundo día de retención de servicios en reclamo del pago de haberes del mes de julio. Por la mañana se llevó a cabo una asamblea donde se resolvió continuar en estado de alerta hasta el próximo miércoles en un gesto de buena voluntad, a la espera de que Ejecutivo Municipal pueda cumplir con sus obligaciones salariales.

Trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de El Hoyo realizaron hoy su segundo día de retención de servicios como se había anunciado en reclamo del pago de haberes del mes de julio con el acompañamiento del Secretario Gremial del SOEME y ZO, Angel Ramírez, y el Secretario del Interior, Daniel Luque.

En este marco SOEME y ZO mantuvo esta mañana nuevas conversaciones con el secretario de Gobierno de El Hoyo, Martín Costa, para consultarle si tenía novedades sobre las gestiones que el municipio se encuentra realizando ante el gobierno provincial y nacional. Sin embargo hasta el momento no hay confirmación de cuándo podrán abonar los sueldos del mes de julio ya que aducen que no tienen los recursos para hacer frente a esta situación.

Por su parte SOEME y ZO se reunió durante la mañana con los trabajadores y trabajadoras municipales en asamblea donde resolvieron continuar en estado de alerta hasta el próximo miércoles, en un gesto de buena voluntad, a la espera de que en el lapso de una semana el Ejecutivo Municipal pueda reunir los fondos que necesita para cumplir con el pago de haberes del mes de julio. En caso de no tener respuesta para esa fecha, se analizan nuevas medidas de fuerza.