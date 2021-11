SIN AGUA: PRODUCTORA DE FRUTA FINA ADVIERTE: «SE ESTA MURIENDO LA PRODUCCION «

29 de Noviembre de 2021

Desesperados, somos Productores de Fruta Fina, estamos en Golondrinas, y por un problema que no sabemos bien, nos tienen ya hace 15 días , sin AGUA.

Vivimos en un lugar de Producción, fue por eso que lo elegimos para invertir, nos levantamos todos los días ( no hay feriados, ni domingos), para Trabajar.

Producimos, pagamos nuestros impuestos, comemos, es nuestro, sustento, somos los Productores, generadores, directa o indirectamente de fuente de Trabajo, con lo que Producimos .

Lamentablemente, vemos que con el correr de los años, GOLONDRINAS , ésta zona de Producción por excelencia, esta siendo violentada por manos inescrupulosas, dejándonos a la deriva.

La incapacidad de comprensión del sector político Municipal de Proteger al Pequeño Productor es intolerable, nos quitan el Recurso más importante , el AGUA.

En este momento sin AGUA, RECURSO ESENCIAL Y DE VITAL IMPORTANCIA, para el que Produce, también para sus habitantes.

Estamos hartos, asqueados de la inoperancia indefinida del sector Político Municipal, Provincial, son un Gobierno, paupérrimo .

Están destrozando la Producción, no aportan solución, no acompañan, no resuelven.

Si no hay AGUA, no se alimentan las plantas, ni animales, y no dan producción.

Si no hay Electricidad, no se puede Elaborar, envasar, no se puede seguir produciendo.

La falta de Planificación, de Inteligencia, de Responsabilidad del Sector Político, Municipal, Provincial, es NULA.

Hasta ahora, no se ve una señal de avance para solucionar y poner en pie esta zona de Producción Agrícola , sólo se ve decidía.

Exigimos, al Sr. Intendente, Secretaria de Producción , de Recursos, se hagan Responsables de las pérdidas ocasionadas en , plantación de Frutillas, Frambuesas, Moras, etc. También del estrés ocasionado .

Cuándo van a resolver de una vez, el problema de la escases de AGUA, que atraviesa, el sector Productivo y de sus habitantes, en Golondrinas?

Necesitamos, una respuesta AHORA, se esta muriendo la Producción de éste año.

Atentamente

Mirta, Chacra LA ELEGIDA, GOLONDRINAS.

.