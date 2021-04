“Simular un Otoño” una iniciativa para recuperar el suelo y los bosques incendiados

A través de un proyecto autogestivo, vecinos, apuntan a recuperar el suelo y la vegetación afectada por el fuego, en la zona de Barrios El Pinar, Bosques del sur y Ecoaldea.

La propuesta responde a una idea de vecinas de Ecoaldea, ”Aldana y Gabriela” , que fue muy bien recepcionada por los vecinos .

La idea no es solo reforestar el bosque sino también de recuperar el suelo, fortaleciéndolo con nutrientes y proyectar espacios en donde se puedan hacer huertas orgánicas, comunitarias y sociales.

Se convoca a los vecinos que estén predispuestos y con ganas de colaborar, levantando hojas secas, aprovechando la presenta temporada de otoño; con esto se estaría aportando micorrizas.

¿Que son las micorrizas?: Son órganos que se generan debido a la combinación simbiótica entre la raíz de una planta y los micelios de un hongo. Las micorrizas trabajan como un sistema de absorción que se extiende por el suelo, con el fin de tomar el agua y nutrientes que la planta necesita (nitrógeno y fósforo, principalmente).

El proyecto y la convocatoria a la comunidad en general de sumarse y ser parte del “Simular Otoño”, fue explicado a este medio por Raúl Luciano Becerra quien explicó “Vamos a trabajar en los sectores más damnificados donde el fuego fue intenso y quemó más de 70 cm de profundidad. Ahí no hay ningún tipo de nutrientes y vida, por eso le proponemos a la gente que este sábado(17) a las 10 de la mañana se acerquen hasta el sector del quemado, o también pueden hacerlo el resto de los días, y dejarles a los vecinos hojas, restos de corte de pasto, evitando siempre las especies invasivas. Queremos de alguna manera que este lugar pueda llegar a convertirse en un vergel de comida y no un pinar de madera”.

Además, se están recibiendo semillas de especies nativas, para comenzar a trabajar sobre proceso de generación de dichos ejemplares.

Más adelante Becerra subrayo” Que se entienda que esto no es un capricho de querer a ver verde el bosque, lo que queremos es verdaderamente recuperar el espacio, y que este se convierta no solo en un bosque sino en un espacio donde todos tengamos alimentos orgánicos para consumo y esto sea autosustentable de verdad”.

La iniciativa tuvo excelente repercusión no solo a nivel barrial, sino comunidades en general, traspasando y llegando la propuesta a otras provincias.

Por otra parte, en el marco de una amplia convocatoria abierta a reconstruir no solo el suelo y el bosque sino también las viviendas y la vida de las familias afectadas, Raúl Becerra enfatizó “Acá no hay rencores, sabemos que los intereses fueron superiores a todos nosotros, y que en esta oportunidad no vamos a guardar rencor, vamos a guardar la energía para poder recuperar. Lo que nosotros no queremos la campaña política dentro del lugar, de venir a sacar una tajada de la desgracia…”

Convocatoria para el sábado 17 /04

A las 10 de la mañana los vecinos unidos en este proyecto autogestivo se convocan en el nuevo camino de ingreso al barrio Ecoaldea (entre la brigada y el Pinar), para trabajar en terreno y recepcionar material vegetal de otoño que permita regenerar los nutrientes del suelo afectado.