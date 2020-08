Siguen aumentando los casos positivos de coronavirus en Comodoro Rivadavia

Desde la cartera sanitaria provincial, se informó en el corte informativo de este miércoles a las 20 hs. , 20 nuevos casos positivos , 19 en Comodoro Rivadavia, y 1 en sarmiento. Además se advierte que de la investigación epidemiológica surgen dos escenarios de contagios y dispersión del virus, uno las reuniones sociales y el otro el incumplimiento de medidas de distanciamiento físico –social en el ámbito laboral.

Es así que de los 20 nuevos casos confirmados ayer, 8 son contactos estrechos identificados y los 12 restantes sus nexos están en estudio y aún no se han podido definir.

Con estos números desde el inicio de la pandemia los casos en Chubut ascendieron a un total de trescientos ochenta y un (381) los casos positivos, de los cuales se registran a la fecha 107 casos activos, 270 casos recuperados (71%) y 4 fallecidos.

En el día de ayer desde CABA se notificó un caso positivo procedente de la ciudad de Rawson. Se encuentra en desarrollo la investigación epidemiológica local para identificar la fuente de infección. La tasa de incidencia en Chubut es 61,6 casos cada 100.000 habitantes; la tasa de incidencia del Dpto de Escalante supera a más del doble la tasa provincial. La tasa de letalidad provincial es de 1%.

En cuanto a la faltad e responsabilidad social y un llamado a cumplir con las medidas preventivas, el parte emitido este miércoles por el ministerio de salud del Chubut, que conduce Fabián Puratich, en uno de sus párrafos advierte que “ En la última semana la mayoría de los resultados positivos surgen de los hallazgos de la investigación epidemiológica de dos escenarios donde el común denominador son reuniones sociales (cumpleaños) e incumplimiento de la medida de distanciamiento físico-social en el ámbito laboral (compartir mates, no usar cubre boca-nariz y no respetar la distancia mínima)”.

En tanto se indica que se encuentran en estudio ciento cincuenta y seis (156) casos sospechosos. Se descartaron noventa y tres (93) casos: setenta y nueve (79) en AP Comodoro Rivadavia, diez (10) en AP Trelew y cuatro (4) en AP Norte.

Se estudiaron y se descartaron un total de 3.009 casos sospechosos en la provincia desde el comienzo de la pandemia y se han procesado un total de 3.803 muestras de laboratorio incluyendo casos sospechosos y controles de contactos estrechos, con un porcentaje de positividad del 10%.

Se encuentran en seguimiento cuatrocientos treinta y cuatro (434) contactos estrechos (CE), distribuidos en las cuatro Áreas Programáticas.

Un total de 1.375 viajeros reportados se encuentran cumpliendo el aislamiento social obligatorio (ASO). Un total de 14.854 son las personas que han finalizado el aislamiento social obligatorio.