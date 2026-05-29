SEROS refuerza controles preventivos para mujeres

La iniciativa se enmarca en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y busca fortalecer las políticas preventivas de la obra social provincial.

Bajo el lema “Prevenir está en tus manos”, el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través de la obra social SEROS, reforzará desde este 28 de mayo el Programa de Autotest de VPH, una herramienta gratuita, simple y confidencial destinada a la detección temprana del Virus del Papiloma Humano (VPH) -principal causa del cáncer de cuello uterino-, así como también la promoción de controles mamarios preventivos para la detección precoz del cáncer de mama.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y busca fortalecer las políticas preventivas de la obra social provincial, promoviendo el acceso a controles de salud fundamentales.

El autotest, destinado a afiliadas de entre 30 y 65 años, permite detectar de manera temprana la presencia de VPH de alto riesgo mediante un procedimiento sencillo, rápido y seguro, que no requiere pedido médico previo como herramienta de prevención del cáncer cérvico uterino.

En el mismo sentido, SEROS recuerda la importancia de los controles mamarios periódicos. A partir de los 40 años, las afiliadas pueden acceder de manera gratuita a la realización de mamografías y consultas ginecológicas, estudios fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama y salud femenina.

Resultados positivos en prevención

Durante el primer trimestre de 2026, SEROS registró 5.215 consultas ginecológicas, 1.418 colposcopías y 2.031 mamografías realizadas, consolidando un crecimiento sostenido en materia de prevención y controles de salud femenina.

Los datos reflejan un crecimiento progresivo en los estudios preventivos impulsados por la obra social provincial: las consultas ginecológicas aumentaron un 12,4 %, las colposcopías un 9,2 % y las mamografías registraron el mayor incremento, con un 19,3 % de crecimiento durante el período analizado.

En relación al Programa de Autotest de VPH, el 30 % de las afiliadas consultaron durante el último año a su médico para realizar controles ginecológicos. Dentro de ese grupo, 2.633 mujeres realizaron el “Autotest de VPH” como método complementario de control y prevención. Gracias a ello, 368 afiliadas (14 %) lograron detectar lesiones y avanzar en consultas específicas con sus ginecólogos, permitiendo intervenir de manera temprana y evitar la progresión hacia un cáncer cérvico uterino.

Para muchas afiliadas, esta herramienta significó el regreso a los controles o incluso su primera consulta ginecológica. A un año de su implementación, el Autotest de VPH se consolidó como un potenciador de consultas y controles preventivos, complementando los estudios tradicionales y fortaleciendo el trabajo en materia de prevención.

“En SEROS creemos que la mejor herramienta para cuidar la salud es la prevención. Por eso seguimos fortaleciendo acciones y programas destinados al cuidado integral de las mujeres, promoviendo el acceso a controles preventivos, estudios y herramientas de detección temprana que permitan actuar a tiempo y mejorar la calidad de vida de nuestras afiliadas. Porque prevenir está en tus manos”, señalaron desde la obra social provincial.

Agenda en instituciones públicas

En este marco, SEROS continúa desarrollando jornadas territoriales en distintos organismos e instituciones de la provincia, donde equipos de enfermería asisten y acompañan a las afiliadas en la realización del Autotest de VPH y en la difusión de otros programas preventivos, replicando experiencias recientes llevadas adelante en hospitales, dependencias policiales y organismos públicos.

A través de esta estrategia, SEROS continúa fortaleciendo políticas de salud centradas en la detección temprana, el acompañamiento y el cuidado integral de las mujeres en toda la provincia.

Acceso al autotest

El autotest está disponible en las delegaciones de SEROS de Trelew, Esquel, Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia, con proyección de extender su disponibilidad al resto de la provincia durante el corriente año.

Para acceder al control, las afiliadas deberán:

1. Ingresar a la plataforma de registro:

https://agenda.pegasimed.com/issys/campaign/protocolo_vph

2. Aceptar el consentimiento informado.

3. Completar los datos personales.

4. Solicitar un turno para realizar el Autotest en el vacunatorio de la delegación más cercana.