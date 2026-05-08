SEÑOR/A SOCIO/A DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE EPUYEN LTDA.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. A efectos de invitarlo/a a participar de la Asamblea Extraordinaria de la cual a continuación se transcribe su convocatoria y su correspondiente Orden del Día:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El consejo de Administración de EpuCoop, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 20.337 Ley de Cooperativas y el Estatuto Social, CONVOCA a los/as señores/as asociados/as a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día viernes 22 de mayo de 2026 a las 9:00hs, en el Auditorio de Cultura, con domicilio Av. Los Halcones s/n de la localidad de Epuyen con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Elección de dos (2) asociados/as, para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, acuerden y firmen el acta de la Asamblea Extraordinaria.

Motivos de la reprogramación de la Asamblea Extraordinaria prevista para marzo de 2026.

Informe sobre la situación y ejecución del Procedimiento Preventivo de Crisis.

Informe sobre la situación económica, financiera y gestiones realizadas por la cooperativa.

Tratamiento solicitud de empleadas.

Consideración y aprobación del valor de la cuota societaria.

Consideración y aprobación de convenio de colaboración institucional con la Mutual AMACOOP para beneficios destinados a los socios de la cooperativa.

Se recomienda a los/las socios/as tener en cuenta los siguientes artículos:

-Del Estatuto Social de nuestra Cooperativa:

Artículo 32: “La asamblea se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los asociados”.

Artículo 34: “Tendrán voz y voto los asociados que hayan integrados las cuotas sociales suscriptas, o en su caso estén al día en el pago de las mismas”.

-De la Ley 20.337 Ley de Cooperativas:

Artículo 61: “Las decisiones de la Asamblea conformes con la Ley el Estatuto y el Reglamento, son OBLIGATORIAS para todos los Asociados, salvo lo dispuesto en el Artículo anterior”.

Artículo 62: “Toda Resolución de la Asamblea que se sea violatoria de la Ley, el Estatuto o el Reglamento, puede ser impugnada de nulidad por Consejeros, Síndicos, Autoridad de Aplicación, Órgano local competente y Asociados ausentes o que no votaron favorablemente.”

Los documentos a ser considerados por la asamblea se encuentran a disposición de los/las señores/as asociados/as en la sede de Epucoop Limitada, en el horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Esperando contar con su presencia, les saludamos atentamente.