Semana Mundial del Parto Respetado: Salud presentó un programa que se implementará en las Maternidades y Hospitales Rurales

Se denomina Plan de Parto Vivo (PPV) y tiene como objetivo brindar acompañamiento y asesoramiento a las personas gestantes.

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado 2026, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, presentó el subprograma “Plan de Parto Vivo” con el objetivo de acompañar y asistir a las embarazadas.

Se trata de una herramienta provincial a través de la cual el sistema público de salud registrará las preferencias informadas con respecto al parto, y efectuará un monitoreo permanente.

En ese sentido, a través del Programa Perinatal 360 y el Departamento Provincial de Perinatología, se presentó formalmente la propuesta denominada “Índice de Adherencia Dinámica al Plan de Parto / Plan de Parto Vivo (IAD-PP/PPV)”, que tiene como objetivo transformar el principio del respeto en una práctica concreta, medible y sostenida dentro del subsector público provincial.

Plan de Parto Vivo

Este año la Semana Mundial del Parto Respetado se conmemora desde el 18 al 24 de mayo, bajo el lema “El respeto al parto comienza con tu poder de elegir”, y en ese contexto la Secretaría de Salud lanzó el Plan de Parto Vivo (PPV), una herramienta que permite a cada persona gestante elaborar, junto con el equipo de salud durante el control prenatal, sus preferencias informadas para el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el puerperio inmediato.

Se lo denomina “vivo” porque no se trata de un formulario fijo ni de una decisión aislada, ya que el plan puede cambiar legítimamente durante el embarazo y el trabajo de parto, según la evolución clínica, los deseos de la persona y el diálogo con el equipo. De esa forma, la elección de cada persona será un proceso acompañado.

El subprograma, que se enmarca en la Ley Nacional N° 25.929 de Parto Humanizado, con adhesión provincial por Ley I N° 541, y en concordancia con la Ley N° 27.611 de los 1.000 días, con adhesión provincial por Ley I N° 725, permitirá monitorear siete dimensiones del cuidado centrado en la persona: la cobertura del PPV, la actualización del plan durante el embarazo, su revisión durante el trabajo de parto, el respeto efectivo de las preferencias declaradas, la oferta de métodos no farmacológicos para el manejo del dolor, la continuidad del cuidado entre equipos y la adherencia profesional.

Implementación en Chubut

La implementación alcanzará a las seis maternidades de cabecera de Chubut (Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y El Maitén) y a la red de hospitales rurales, teniendo en cuenta que en el sistema sanitario público se registran aproximadamente 2.400 nacimientos al año.

Además, el subprograma también contempla una línea de articulación intercultural con comunidades originarias, actualmente en proceso de co-construcción, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Ley Nacional N° 24.071. Asimismo, incorpora la atención específica del óbito fetal y del duelo perinatal mediante un protocolo provincial humanizado.

Respeto y elección

Sobre la propuesta, la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Silvina Leiva, indicó que “este año el lema de la Semana Mundial del Parto Respetado nos recuerda que el respeto no empieza en la sala de parto, sino mucho antes. Empieza cuando una persona gestante puede recibir información clara, expresar sus preferencias y participar activamente de las decisiones sobre su cuidado”.

En ese contexto, expresó que “con el Plan de Parto Vivo buscamos que ese poder de elegir no dependa de la buena voluntad individual, sino que forme parte de una práctica institucional organizada, registrada y auditable”.

Por último, la funcionaria convocó “a los equipos de salud, a las maternidades, a los hospitales rurales y a la comunidad, a sumarse a esta transformación progresiva de la atención perinatal”, destacando que el desarrollo del subprograma “cuenta con mentoría académica de la Fundación Larguia y el financiamiento operativo de la Fundación Perez Companc, en articulación con el trabajo técnico provincial del Programa Perinatal 360”, concluyó.

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