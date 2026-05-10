Seis localidades del Chubut se postulan a los Best Tourism Villages de ONU Turismo

Dolavon, El Maitén, Gualjaina, Puerto Pirámides, Río Mayo y Sarmiento buscan la distinción internacional que reconoce a los mejores pueblos turísticos del mundo. En 2024, Gaiman y Trevelin fueron distinguidos.

La provincia del Chubut vuelve a posicionarse en el escenario turístico internacional con la postulación de seis de sus localidades al prestigioso certamen Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo.

Se trata de Dolavon, El Maitén, Gualjaina, Puerto Pirámides, Río Mayo y Sarmiento, destinos que reflejan la diversidad cultural, natural y productiva del territorio provincial.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, acompañó a las localidades postulantes durante el proceso administrativo mediante instancias de asesoramiento y respuesta a consultas técnicas, brindando herramientas para la correcta presentación de las candidaturas. Este acompañamiento se enmarca en una política activa de fortalecimiento al desarrollo turístico y promoción turística, orientada a potenciar la proyección nacional e internacional de los destinos de la provincia.

En esta edición, la Argentina presentó un total de 55 localidades pertenecientes a 20 provincias, consolidando una amplia representación federal en esta iniciativa que pone en valor a los pueblos rurales del mundo. La provincia del Chubut fue la jurisdicción que más representantes presentó.

El programa Best Tourism Villages tiene como objetivo distinguir a destinos que se destacan por preservar y promover sus valores culturales y naturales, impulsando el desarrollo sostenible a través del turismo. A diferencia de otros reconocimientos, no se centra en la masividad o la infraestructura, sino en la identidad, el estilo de vida y el compromiso de las comunidades con su entorno.

En 2024, las localidades chubutenses de Gaiman y Trevelin fueron reconocidas en este certamen, marcando un antecedente significativo para la provincia y reforzando su perfil como destino de turismo rural y de experiencias auténticas.

Los resultados finales de la competencia se darán a conocer a partir de octubre, cuando ONU Turismo anuncie a los pueblos distinguidos a nivel mundial. Mientras tanto, Chubut renueva sus expectativas de sumar nuevas distinciones que destaquen el trabajo conjunto de las comunidades locales y el sector turístico.

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