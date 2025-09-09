Se terminó el alcantarillado nuevo en la intersección de Los Guindos y Los Nogales

Finalizó la obra de la nueva alcantarilla que cruza la calle Los Guindos en la intersección con Los Nogales, en la esquina del edificio del Concejo Deliberante. Es la segunda etapa previa al adoquinado de la cola de pescado de una de las conexiones clave con la Ruta Nacional N° 40, algo esperado por los vecinos de la localidad.

Estas dos etapas tuvieron el objetivo doble de mejorar la seguridad y evitar accidentes por choque eléctrico así como inundación en zona urbana y, en simultáneo, generar las condiciones para iniciar la obra de adoquinado dentro del plan integral de mejoramiento vial dela localidad.

Antes de la construcción de la alcantarilla nueva, que permite evacuar el agua del canal sobre la Plazoleta Artero conectada con el sistema de canales de la localidad, la Municipalidad de El Hoyo realizó un trabajo coordinado con la Dirección General de Servicios Públicos en la reubicación de los postes de alta tensión y la eliminación del terraplén que impedían trabajar sobre la traza.

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Claudio Aguayo, aseguró: «Es una obra muy esperada en la localidad porque mejora mucho las condiciones de circulación, la seguridad peatonal y vial en general no solo para los vecinos sino para el turismo en temporada de verano»; concluyó el funcionario.