Se recomienda precaución ante la presencia de ejemplares de foca leopardo en las costas    

Desde la Dirección de Fauna y Flora Silvestre brindan recomendaciones para no perturbar y cuidar a los animales que encuentran en las costas chubutenses. Solo en caso de que estén heridos, ensunchados o empetrolados, se solicita comunicarse con la Red de Fauna Costera a través del 103 de Defensa Civil o Protección Civil de las municipalidades costeras.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, a cargo de Leandro Cavaco, a través de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre, informa a la población que a lo largo del año suelen aparecer en las playas de nuestra costa distintas especies de aves y mamíferos.

Esto se debe a que es su hábitat y a procesos naturales como migración, reproducción, alimentación, agotamiento o enfermedades. También pueden estar heridos, enmallados, con sunchos en su cuello o cuerpo.

Por esto mismo, es importante no tocar ni acercarse a los animales, ya que pueden sentirse agredidos y defenderse causando daño. Se deben observar a una distancia prudente, sin acercarse.

Recomendaciones

No cortarles la salida al mar; no dejar que se acerquen los animales domésticos; no mojarlos ni forzarlos a volver al mar; no arriesgarse a mover el animal, solamente dejarlo reposar en su sitio, sin perturbaciones.

Para ayudarlos, si -y solo si- se encuentran heridos, ensunchados o empetrolados: se solicita comunicarse con la Red de Fauna Costera a través del 103 de Defensa Civil o Protección Civil de las municipalidades de la costa.

Antecedentes

La Red de Fauna Costera del Chubut fue creada por la Dirección de Fauna y Flora de la Provincia y constituye un grupo interinstitucional que responde ante la presencia de fauna marina en las costas, gestiona las acciones necesarias para intervenir ante el riesgo a la salud de los animales (empetrolamientos, mortandades, varamientos y enmallamientos) y/o de las personas. Es una gran red de cooperación, interdisciplinaria y sustentable que contribuye a la investigación y a la educación.

Motivó la creación de esta red el hecho que se reportaban diversos sucesos sobre nuestro extenso límite Este con el Océano Atlántico. Reportes que se perdían por no llegar a la Autoridad de Aplicación a través de un protocolo de comunicación confiable y con atención las 24 horas los 365 días del año.

La Red de Fauna Costera cumple acabadamente con solucionar carencias generando información de incalculable valor científico para ser volcada en un banco de datos, base de los informes técnicos que dan sustento a la toma de decisiones políticas para la conservación de la fauna.

