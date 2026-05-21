Se realizó una nueva charla de prevención de Hantavirus en la localidad de El Hoyo

Ante el inicio de la temporada de frío y el aumento del riesgo de ingreso de roedores a las viviendas y establecimientos, se llevó a cabo una charla a fin de brindar recomendaciones para minimizar los riesgos y saber cómo actuar ante la presencia de roedores.

Las recomendaciones fueron brindadas por referentes del Hospital Rural de El Hoyo y el Departamento de Salud Ambiental UGD Zona Noroeste quienes detallaron las características de los roedores, las recomendaciones dentro y fuera del hogar, si aparecen vivos o muertos y qué ocurre con los posibles síntomas, tratamiento y situación epidemiológica actual

La charla fue libre y gratuita y transmitida en vivo y puede verse completa en el Facebook oficial de la municipalidad de El Hoyo.

El Hantavirus es una enfermedad viral transmitida por roedores silvestres a través de sus heces, orina y saliva que al volatilizarse ingresan principalmente por vía respiratoria al humano.

-Características de los roedores: El bosque andino patagónico es el hábitat natural de los ratones portadores de hantavirus, sin embargo son muy adaptables y pueden convivir fácilmente en nuestros hogares. Un roedor vive un año y medio aproximadamente y pesa 25 y 50 gramos. Tienen un sentido del olfato desarrollado y en esta época del año, al faltarle la comida en el exterior, quieren ingresar a las viviendas en busca de alimento, agua y refugio.

-Recomendaciones: •En el interior y exterior del hogar En el exterior; mantener limpio de pasto y maleza el perímetro de la vivienda y galpones de 20 a 50 metros. Mantener el peridomicilio libre de basura y malezas. Para el acopio de leña, hacer pilas elevadas del suelo y alejadas al menos 30 metros de la vivienda. Guardar la basura en recipientes cerrados de metal o plástico grueso. En el hogar; tapar orificios en puertas, paredes, rejillas y cañerías, guardar alimentos, incluidos los de animales, en recipientes herméticos.

•Limpieza de ambientes Ventilar durante 30 minutos antes de entrar a ambientes que hayan estado cerrados mucho tiempo. No barrer en seco los lugares donde se notó presencia de roedores. Limpiarlos con barbijo del tipo N95 y guantes. Rociar con agua y lavandina (1 parte de lavandina en 9). Es importante no utilizar veneno indiscriminadamente, porque puede afectar a otras especies animales, como mascotas hogareñas.

-¿Qué ocurre si aparece un roedor vivo o muerto? Si está vivo, no hay que tocarlo. Si está muerto se recomienda: rociarlo con una mezcla de lavandina y agua (1 parte de lavandina en 9 partes de agua), esperar 30 minutos y agarrarlo con guantes de goma, ponerlo en una bolsa doble y descartarlo al sistema de residuos domiciliarios. lavarse bien las manos después.

-Posibles síntomas; Fiebre, dolores musculares, dolor abdominal, dolor en cintura baja, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea, dificultad respiratoria. Ante la presencia de cualquiera de ellos, acercarse al hospital y evitar el contacto estrecho con otras personas.