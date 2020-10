Se realizaron las primeras prácticas y pruebas de narcotest en el retén de Ruta 40-Paralelo 42º ,sin resultados positivos

A mediados de semana, el subsecretario de Seguridad Vial de la Provincia Leonardo Das Neves, encabezó en la cordillera la presentación del equipo de narcotest y operativos de control y prevención, en ese marco el miércoles estuvo en El Maitén poniendo en funcionamiento la nueva agencia y en Lago Puelo en el retén policial de ruta Nacional 40 sobre el limite interprovincial Paralelo 42º.

El subsecretario en diálogo con Noticias de la Comarca, remarcó el esfuerzo realizado por la provincia para adquirir el nuevo equipamiento considerada una “ herramienta sumamente preventiva” , al tiempo que valoró la decisión del ministro de seguridad quien instruyó la adquisición de dos equipos más de narcotest para ser incluidos en las bases operativas de la provincia.

La presentación en la cordillera del nuevo equipamiento , se realizó el pasado martes en Esquel con la presencia del intendente Ongarato, el defensor del pueblo, concejales , representantes de accidentes viales estrellas amarillas entre otros funcionarios ; además de darle a los agentes una instrucción de practica y uso del equipo narcostest .

Nueva agencia en El Maitén

En tanto el miércoles (30) por la mañana con el acompañamiento del intendente Oscar Currilén, se puso en funcionamiento una nueva agencia de seguridad vial, la cual refuerza la presencia y plan de prevención de accidentes viales en el amplio territorio a cubrir que tiene la Comarca Andina del Noroeste del Chubut.

Esta agencia, funciona en un espacio físico compartido con el ministerio de la producción. Al respecto el subsecretario Das Neves dijo “el Ministro, nos cedió un espacio físico, estoy agradecido con Cavacco porque el poder unificar esfuerzos ministeriales nos beneficia a todos” .

Narcotest en el reten Ruta 40 Paralelo 42º

La tarde del pasado miércoles, personal de la agencia provincial de seguridad vial con asiento en Lago Puelo, tuvo su primera prueba de instrucción y uso práctico del equipamiento de narcotest, ocasión en la que todos los resultados fueron negativos.

En su recorrida y despliegue de controles en la Comarca, el subsecretario de seguridad vial Leonardo Das Neves estuvo acompañado por Rocio Esteban, referente de estrellas amarillas, una mamá que “desde el dolor viene acá, está a la par nuestra verifica que los procedimientos sean como corresponde, preocupada por el prójimo, por el que está arriba del auto, por el que viene en frente, sin tomar ningún tipo de protagonismo. Esta desde la mañana con nosotros, la defensa de la vida desde una perdida le generó una pasión muy importante a la cual nosotros desde el ministerio respetamos profundamente “, sostuvo el funcionario provincial.

Los resultados obtenidos el pasado fin de semana en los primeros operativos desplegados en la costa, hablan por sí solo, en la ocasión se realizaron 300 test de alcoholemia con 18 positivos, en tanto sobre 42 narcotest fueron 14 los positivos. “Con estos resultados no tenemos que darle muchas explicaciones al Ministro sobre la importancia del equipamiento en materia preventiva. Esto lo viene viendo el ministro, y nos permite no tener que explicar las circunstancias que vivimos en cada uno de los lugares, este tipo de pruebas y sus resultados se transforman en una herramienta más de prevención, que nos permite sacar de circulación a la persona con resultado y estado positivo, sabiendo que era un peligro para él y terceras personas”.

Finalmente Das Neves, señaló que la mayoría de los conductores lo toman con sorpresa, “ hay que reconocer que no es un proceso simple como el de alcoholemia, acá se hace un hisopado que luego se coloca dentro de la máquina que hace la medición de sustancia; un control tarda entre 6 y7 minutos, quizás a la gente le incomode el tiempo… pero es como siempre decimos acá lo importante es tratar de salvar vidas, y no tengo ninguna duda de que esto nos ayuda”, aseveró el titular de la cartera de seguridad vial del Chubut.