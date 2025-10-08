Se realizó la 22a feria del libro

Por segunda vez consecutiva, luego de varios años sin llevarse a cabo, la Escuela N° 734 «Cóndor Andino» fue sede y estuvo a cargo de la coordinación, de la 22ª Feria del Libro de El Hoyo, donde también se realizó la segunda edición de Expo universidades.

Durante el acto inaugural, el intendente César Salamin, destacó “lo importante que son los libros, dónde está la historia de la comarca, nuestra historia. Lo importante que es para los jóvenes, poder alejarse un poco de los teléfonos y disfrutar de la lectura».

A su turno, la directora de la escuela 734, Carola Salguero, agradeció el acompañamiento “de la Municipalidad de El Hoyo que nos ha permitido este año, lanzarnos solos para organizar la Feria», al tiempo que remarcó la “importancia de que los alumnos de la escuela sean parte de la organización y desarrollo de este evento”.

El cronograma comenzó por la mañana con la presentación de los stands del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Cultura y el Nodo Red por la Identidad, quienes se presentaron con los stands centrales por segundo año.

A lo largo del día, hubo propuestas artísticas y literarias como el número a cargo de estudiantes de la Escuela 734, la presentación de libros y editoriales de la región, la escuela de luthería, entre otros.

También hubo un número musical de rap a cargo del grupo «Raperos de El Hoyo», a lo que la siguió una presentación del Grupo de Acordeones y el Ensamble de Cuerdas del Instituto Superior de Formación Docente Artística 814.

Presentación del Libro «La canción de todos» de Mario Cugura

Promediando la tarde se hizo una actividad organizada por el Nodo Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, con proyección, presentación del libro «La canción de todos» de Mario Cugura, hijo de desaparecidos y en búsqueda activa.

El espacio pretendió concientizar a través de escritos y poemas, el horror de la época de la dictadura y mantener vivo el reclamo por los desaparecidos.

Sobre el cierre hubo un espacio para autores comarcales seguido de un taller de ensamble de la Escuela 734.

La feria reunió a estudiantes, docentes, editoriales, institutos y universidades, consolidándose como un espacio de encuentro entre la comunidad educativa y cultural de la región.