Se realizó el entubamiento de un arroyo estacional en la bajada del camino a Puerto Patriada

En la zona cercana a la familia Rogel, se trabajó en un cruce de camino con tubos de 60 centímetros para facilitar que el agua que baje de la montaña pueda circular y no interrumpa el camino en época de lluvias.

Estas labores resultan necesarias en invierno debido a que la superficie quemada durante el incendio de Puerto Patriada del verano pasado perdió capacidad de absorción y retención, por lo que el agua y los sedimentos que bajan de las cumbres crearon nuevos arroyos que encuentran su propio caudal.

De esta manera, se soluciona el problema de los cruces de agua en el sector debido a la acumulación de agua de lluvia.