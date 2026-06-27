Se realizaron los Juegos chubutenses culturales para adultos mayores en El Hoyo



En una nueva instancia zonal de los juegos chubutenses, los mayores de 60 años participaron en poesía, canto y pintura con ganadores en cada disciplina.

Vecinos de la localidad, que se anotaron previamente, se acercaron a la Casa de la Cultura a participar en las distintas actividades, dónde los jurados determinaron un ganador por disciplina.

En pintura se destacó Elsa Riquelme, quién resultó ganadora, en canto, las voces fueron de Victor Chacón y Raquel Leiva, quién finalizó en el primer puesto, mientras que en poesía, recitaron Amalia Rodríguez y Eduardo Girelli, ganador de la competencia.

Los jurados establecieron sus puntuaciones en base a criterios como la fonética, la voz y si canto acapella en el caso del canto, autoría propia y tono equilibrado con respecto a la poesía, y estilo en el caso de la pintura.

Los juegos continuarán con la instancia regional y luego los clasificados disputarán el provincial más adelante.