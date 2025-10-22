Se reactivó la investigación por un abuso sexual en un centro de educación evangélica

El hecho ocurrió en 2014 en el centro de educación de una iglesia evangélica de Esquel. El imputado cumplía un rol de maestro de la escuela evangélica y aprovechando un momento a solas besó y manoseó a una adolescente. El viernes fue aprehendido, luego de que se reactivara su búsqueda a partir de una investigación que realizó la Fiscalía.

El hecho fue calificado provisoriamente como constitutivo del delito de abuso sexual simple, agravado por el rol que tenía el imputado como una figura de autoridad para la adolescente. La investigación está casi concluida, por lo que la fiscal Rafaella Riccono prevé presentar la acusación pública requiriendo la elevación a juicio en un breve plazo.

La declaración de rebeldía fue dictada por un juez cuando el imputado no se presentó en 2015 a la audiencia de formalización de la investigación, para la que había sido notificado. Diferentes circunstancias llevaron a que en este tiempo no se lo hubiera localizado para que se someta a proceso. Un trabajo de revisión de legajos que no estaban activos, hizo de la fiscal Riccono reactivara la investigación, obtuviera datos sobre el paradero del imputado y con un destacable trabajo de la División Investigaciones Policiales, pudiera ser detenido y llevado a audiencia para reactivar el proceso en su contra.