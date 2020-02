Se investigan seis hechos de fraude contra el municipio de Río Pico

Se formalizó la investigación por una serie de irregularidades vinculadas a obras públicas en la localidad de Río Pico. La audiencia fue presidida por el juez Martín O’ Connor. El fiscal Marcelo Crettón y el funcionario Guillermo Moré, expusieron los detalles de los hechos que se están investigando. Los mismos implicarían un perjuicio para el municipio de la localidad de Río Pico y para la provincia.

La descripción de los hechos fue desarrollada en seis escritos en los que se despliega en detalle las conductas achacadas al intendente Marcos Machado y a los contratistas Sr. Hernán Alfonso Contreras en representación de Inartec S.R.L, y Sra. Sandra Zaher Azzem en representación de Icaro S.R.L, en calidad de coautores. Los técnicos que certificaron las obras, a Marcelo Eliacincin en representación del municipio, y Lido Landi y Ernesto Roco de las empresas, fueron imputados como partícipes necesarios. Eliacincin habría incurrido además en el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La Fiscalía sostiene que cambiaron la fecha de los contratos a los fines de evadir una multa prevista por el código fiscal por pago tardío del impuesto de sellos, en perjuicio del Estado Provincial. Las demás conductas observadas encuadran en el delito de fraude en perjuicio de la municipalidad. Los fiscales sostienen que no se concretaron obras por las que la municipalidad pagó y otras en las que estas se hicieron con menor calidad a la pactada.

Las obras observadas

La limpieza de los arroyos Azocar y Montiel es la primera de las obras irregulares. Con fecha 22 de Junio del año 2015, se celebró un convenio de infraestructura para la ejecución de la obra. El 24 de julio el Ejecutivo Municipal resolvió la adjudicación directa a la emplresa INARTEC S.R.L., por 365 mil pesos y un plazo de ejecución de 30 días. El 27 de julio se firmó el acta de inicio de obra. El 2 de octubre del mismo año Eliacincin, Landi y Machado, inspeccionaron los trabajos ejecutados y suscribieron el acta de final de obra y se procedió al pago a la empresa. El 8 de octubre la Provincia transfirió el dinero y el municipio abonó a la empresa mediante cheques. El 4 de enero de 2017, el MMO Pablo James del Ministerio de Infraestructura de Planeamiento y Servicios Públicos, efectuó una inspección, refiriendo que el avance de la obra es 0%.

Obra de cordón cuneta

El 27 de Febrero del año 2015, se celebra un convenio de infraestructura para la ejecución de la obra “CORDON CUNETA BARRIO MUNICIPAL”, entre el Señor Gobernador Martín Buzzi, en representación de la Provincia, y el intendente Marcos Gustavo Machado, en representación del Municipio de Río Pico. El 1 de abril el Concejo Deliberante aprobó el convenio el 12 de febrero se convocó a concurso privado de precios. El 19 de febrero, previa presentación de dos empresas mediante dictamen de preadjudicación se aconseja preadjudicar a la Empresa INARTEC S.R.L. por un monto de 664.027,57 con un plazo de ejecución de 60 días corridos. El contrato de locación de obra se celebró el 24 de marzo de 2015. Posteriormente la fecha fue modificada por 09 de agosto de 2017 a los efectos de no abonar la multa prevista por pago tardío del impuesto sellos provinciales.

El acta de inicio de obra se celebró el día 5 de marzo de 2015. No hubo observaciones luego de recorrer la obra ejecutada, aun cuando a criterio de la Fiscalía debió advertirse que el hormigón empleado es de calidad insuficiente, mala terminación de junta de polietileno expandido, no existió betún de brea se celebra el acta de final de obra (2 de junio de 2015) y el de recepción definitiva (30 de noviembre de 2015). La obra fue ejecutada en un 72% . Consta certificado de avance de obra 25-5-15 con 65,20% de avance de obra y certificado de obra número 2 de fecha 25-5-15 de 34,80% de avance de obra por un monto de 231.055,50. No hay documentación de los pagos solo Exel aportado por concejales. El 4 de enero de 2017 el MMO de Provincia Pablo James certifica un avance de obra del 10%.

Veredas en área central

El 27 de Febrero del año 2015, se celebró el convenio para la ejecución de la obra «Veredas en área central etapa I», entre el entonces gobernador Buzzi y el intendente Machado. La provincia se comprometió a aportar $ 1.200.000 en cuatro cuotas. El 12 de febrero de 2015 el Departamento Ejecutivo Municipal convocó a concurso privado de precios. El 17 de marzo de 2015 la comisión luego de examinar dos propuestas aconseja preadjudicar a Inartec SRL por un monto de ($ 611.866,93) con un plazo de ejecución de 60 días corridos. El presupuesto y el plazo de ejecución fueron aprobados por resolución municipal. El 24 de marzo de 2015 se celebró contrato con la empresa. Con posterioridad la fecha sería modificada como ocurrió con los demás contratos. El 5 de marzo se labró el acta de inicio de obra. La recepción provisoria tuvo lugar el 27 de mayo, sin observaciones. El 23 de noviembre fue la recepción definitiva.

La etapa II se inició el 12 de febrero con un convocatoria a concurso privado de precios para la obra «canal a cielo abierto etapa 2» por un presupuesto de $547.263,48. El 31 de agosto, previa presentación de dos empresas mediante dictamen de preadjudicación se aconseja preadjudicar a la empresa Inartec S.R.L. por un monto de ($600.742,78) con un plazo de ejecución de 60 días corridos. En la misma fecha el ejecutivo aprobó el presupuesto y se celebró el contrato de locación de obra. Luego la fecha sería modificada para evitar el pago de multa.

El 7 de septiembre se firmó el acta de inicio de obra y el 14 de abril de 2016 se rubrica el acta de final de obra, en tanto que la recepción definitiva consta el 11 de octubre de ese año, sin efectuar observaciones. En apariencia la obra fue ejecutada en su totalidad.

Por el monto total de la obra mediante ordenanza 04/09 y 72/12 del HCD correspondía el procedimiento de selección de proveedor el de licitación pública, desconociéndose los motivos del desdoblamiento en dos concursos privados ya que son dos obras continuadas y adjudicadas en mas partes a la misma empresa Inartec SRL. Los acusadores públicos sostienen que el hormigón empleado para la vereda es de calidad insuficiente para ser catalogado como H-21, faltando además, sellar la junta de dilatación con betún de brea. También en este caso se adulteró la fecha de firma del contrato.

Canal a cielo abierto

El 6 de junio se celebró el convenio de infraestructura para la ejecución de la obra «Canal a cielo abierto – Barrio 38 Viviendas» entre el entonces gobernador Buzzi y el intendente. El 1 de agosto de 2014 el Departamento Ejecutivo Municipal llamó a concurso privado de precios. El 13 de agosto de 2014 previa presentación de dos empresas mediante dictamen de preadjudicación se aconseja preadjudicar a la empresa Inartec S.R.L. por $ 665.358,41 con un plazo de ejecución de 60 días. El contrato de locación de obra se firmó el 15 de agosto de 2014. El acta de inicio de obra es del 20 de agosto de 2014, el acta de recepción provisoria se realiza en fecha 5 de febrero de 2015 en la que luego de un recorrido por la misma no se efectúan observaciones y finalmente el acta de recepción definitiva se firmó el 4 de agosto de 2015 sin efectuar observaciones.

La segunda etapa del Canal se inicia con un llamado a concurso privado de precios el 28 de noviembre de 2014. El 31 de Agosto de 2015 previa presentación de tres empresas mediante dictamen de preadjudicación se aconseja preadjudicar a la empresa Inartec S.R.L. por un monto de $666.089 con un plazo de ejecución de 60 días. El 15 de diciembre se celebra el contrato de locación de obra. Luego se modificaría la fecha. El 20 de enero se firmó el acta de inicio de obra. La recepción provisoria fue el 30 de marzo y la definitiva el 28 de septiembre. Luego se aprobaría la ampliación del monto de la obra. Por el monto total correspondía la licitación pública.

También aquí se observó que el hormigón empleado es de calidad deficiente.

Plaza Néstor Kirchner Etapa 1

El 8 de junio de 2014 se celebró un convenio de infraestructura para la ejecución de la plaza, entre Buzzi y Machado. El 5 de enero de 2015 el Departamento Ejecutivo Municipal convocó a concurso privado de precios. El 12 de febrero de 2015, previa presentación de dos empresas mediante dictamen de preadjudicación se aconseja preadjudicar a la empresa Inartec S.R.L. por un monto de $ 607.402,85. A principio de febrero se firmó el contrato de locación de obra, fecha que luego se modificó para evitar el pago de multa por pago tardío del impuesto de sellos. El5 de febrero de 2015 se realizó el acta de inicio de obra, siete días antes de su preadjudicación. El 28 de mayo fue la recepción provisoria y la definitiva el 24 de noviembre de 2015. De acuerdo a la documentación técnica y a la planilla de cotización se verifica la falta completa de ejecución de los ítems: 3.1 Contrapiso de H°A° de 12cmp/escenario 3.2 Alisado de cemento 4.1 Excavación para cañería 5.1 excavación para cableado conforme pericia de Antonelli siendo el avance de obra falta completa de ejecución de obra conforme lo informado por el MMO Pablo James el 4 de enero de 2017.

La segunda etapa fue adjudicada de modo directo el 12 de enero de 2015 a la empresa Icaro SRK en un plazo de 60 días. El 10 de febrero el municipio firma con la contratista Sandra Zaher Azzem. El 10 de julio de 2017 se firmó un convenio de rescisión entre las partes comprometiéndose la empresa a devolver el importe recibido como anticipo financiero en cuotas iguales y consecutivas.

Playón deportivo Néstor Kirchner

El 27 de febrero de 2015 se firmó el convenio entre provincia y municipio. El 16 de marzo, previa presentación de dos empresas mediante dictamen de preadjudicación se aconseja preadjudicar a la Icaro S.R.L. por un monto de $612.039,53 con un plazo de ejecución de 60 días. El 20 de marzo se firmó el contrato de locación de obra. Esta fecha sería modificada con posterioridad. El 21 de marzo consta el inicio de obra, la recepción provisoria fue el 30 de abril y la definitiva el 27 de octubre. Por el monto total de la obra correspondía el procedimiento de selección de proveedor el de licitación pública. Solo se ejecutó en un 79 % conforme pericia del ingeniero civil Julián Antonelli y en fecha 4 de enero de 2017 el MMO de Provincia Pablo James certifica un avance de obra del 40%, conforme pericia Viviana Karlen consta certificado de avance de obra 25-4-15 con el 100% de avance de obra por un monto de $612.039,53. El cemento alisado rodillado color falta por completo y respecto a la armadura colocada se utilizo malla de 4,2 15×25 cm. y que por requisito contractual corresponde malla del 6 15×15 y en todos los casos faltó sellar la junta . No hay documentación formal de los pagos.