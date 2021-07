Se investiga presunta defraudación a la Administración Pública en Lago Puelo

El Fiscal Jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer y el funcionario Ismael Esteban Cerda participaron el martes de seis allanamientos en los que se secuestró documentación y dispositivos de almacenamiento de datos, en domicilios de Lago Puelo. Los operativos se realizaron en el marco de la investigación por presunta defraudación vinculada a la obra de poda y desmalezamiento de la traza línea troncal de 33 kv.

Augusto Luis Sánchez, intendente de Lago Puelo, es quién presentó la denuncia acompañada por la constatación mediante escribano público, de la no realización de obras que fueron certificadas como finalizadas por la gestión de gobierno anterior.

Los allanamientos realizados procuran reunir evidencias que permitan avanzar en el proceso judicial para determinar si los hechos sucedieron tal como fueron denunciados, si constituyen delito y si hay elementos suficientes para formalizar la investigación y llevarla a juicio.

Qué se investiga

La descripción provisoria de los hechos indica que el 16/03/2019 se suscribió un convenio entre el Estado Provincial y la Municipalidad de Lago Puelo, representada esta última por el entonces intendente Raúl Ibarra, por el cual el Estado Provincial aportaba a la municipalidad de Lago Puelo la suma de pesos Seiscientos sesenta mil ($660.000,00) no reintegrables para la realización de la obra delegada “1era etapa – Poda y Desmalezamiento Traza línea troncal de 33kv en Lago Puelo” cuyo avance de obra debía certificar la Dirección General de Servicios Públicos de la provincia, en adelante DGSP.-

Así las cosas, el 11/11/2019, el intendente de Lago Puelo Sr. Raúl Ibarra, suscribió dos (02) contratos de locación de obra idénticos, uno con el señor Arturo Emilio Pozas como contratante y otro con el señor Alberto Hipólito Fernández como contratante, con seis clausulas en ambos contratos. La PRIMERA que detalla que se contrata (en ambos casos) tareas de poda y desmalezamiento de la traza de la línea troncal de 33 Kv en Lago Puelo en un tramo de 1650 mil seiscientos cincuenta metros de longitud; la SEGUNDA que el contratista se obligan a cumplimentar la obra y asume la exclusiva responsabilidad por la consecuencias emergentes del dicho contrato; la TERCERA que el/los contratistas deberán disponer de herramientas y equipamiento de su propiedad y la cobertura propia y la de todo su personal con el seguro laboral que marca la ley para este caso en prefecta vigencia; la CUARTA el precio total y definitivo por las tareas encomendadas se conviene en la suma de pesos ciento sesenta y cinco mil con 00/100 ($165.00,00) los cuales se abonaran mediante certificado de avance de obra expedido por la Dirección de Servicios Publicos de la Municipalidad; la QUINTA el contratista deslinda responsabilidad a la Municipalidad con quien declara no mantener relación de dependencia alguna, ante el acaecimiento de eventuales daños y/o perjuicios que por su labor pudieran ocasionar en su propia persona, sus bienes y/o terceras personas y/o su bienes; y la SEXTA constituyen domicilio en el indicado precedentemente (domicilios particulares que ahora se pretende allanar).-

Que en fecha 04/12/2019, ambos contratos fueron medidos en cuanto a su avance por parte del Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Lago Puelo, certificando mediante planilla el avance del 100% cien por ciento de la obra, planilla firmada por el director Sr. Jorge Orcesi, la Secretaria de Gobierno Cristina Lewis y el secretario de Economía Femin Ñanco; por lo que consecuentemente, ambos contratantes presentaron Facturas C, Pozas emitió factura el 29/11/2019 por $165.000,00 pesos y Fernández emitió Factura el 04/12/2019 por $165.000,00; ambas presentadas al cobro y pagadas el 05/12/2019 mediante emisión de cheques Nros. 17420132 y 17420135 respectivamente por los montos presentados.

Que ante la asunción del actual intendente y denunciante de autos Sr. Augusto Luis Sánchez y de su equipo de gobierno, advierten –y así lo denuncian- que el ex intendente Ibarra, en connivencia con la secretaria de Gobierno, el Director de Servicios Públicos de la Municipalidad y el secretario de Economía de dicha municipalidad, habrían celebrados los contratos detallados con Pozas y Fernández, no solo sin las formalidades administrativas, sino, que al advertir que la Certificación de las obras las realizó la misma Municipalidad y no la DGSP, se hicieron presentes a fin de corroborar el efectivo avance y culminación de las obras.

Es así, que el 13/08/2020 con intervención de un escribano público, se hacen presentes en el lugar donde se convino desmalezar y limpiar conforme el contrato detallado, el Director de la Inspectoría General de la Municipalidad de Lago Puelo Dn. Carlos Alfredo Sánchez Alanis y constataron el incumplimiento total de la poda y desmalezamiento de la traza de la línea troncal 33KV, correspondiente al tramo de Las Golondrinas, sobre Ruta 45 y la Cervecería “Kallapa” ubicada en Ruta 45, tomando secuencias fotográficas aportadas a su denuncia inicial.