Se inauguró la nueva base de Brigada Puerto Patriada y se entregaron kits de ataque rápido

En el marco de la recorrida del gobernador del Chubut, Ignacio Torres, se hizo una visita a Puerto Patriada, donde se finalizó una obra para el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que llevaba casi diez años frenada.

Este nuevo espacio, es parte de un proyecto en el cual se realizó la construcción a base de material de raleo y lana de oveja.

Durante el acto, Torres resaltó el rol de los brigadistas y recordó que la antigua base había quedado destruida en 2016 por un incendio: “Durante años, esta obra fue símbolo de desidia, incluso en tiempos en los que la provincia recibía ingresos extraordinarios. Hoy, en medio de un contexto nacional crítico, podemos inaugurarla gracias a una buena administración y al trabajo conjunto con un intendente que cuida los recursos de los vecinos”, expresó.

En la misma sintonía, el intendente de El Hoyo, César Salamín, destacó el “constante acompañamiento del gobernador en cada pedido que hacemos. Es un gobernador que siempre está pendiente de las necesidades de los pueblos más chicos y este edificio que estuvo casi nueve años frenado hoy es una realidad”.

“Este edificio es algo más que merecidos para los hombres y mujeres que todo los años nos protegen cuando hay un incendio forestal, personas que muchos años estuvieron olvidadas pero que hoy finalmente tienen el espacio que merecen para trabajar con comodidad”, recalcó Salamin.

Por su parte, el jefe de Operaciones del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, Sandro Lobos, recordó que tras la destrucción de la dependencia en 2016 “quedamos a la deriva, con una obra iniciada y nunca terminada. Nuestro equipo igual estuvo siempre presente, saliendo a combatir el fuego. Hoy agradecemos al Gobernador, al intendente y al Secretario de Bosques, que conocen nuestra historia y nos acompañaron para concretar esta base”.

Kits de ataque rápido

Se presentaron siete kits forestales que fueron adquiridos, a través de un proyecto de manejo y prevención de incendios, financiado por el ministerio de Producción de la provincia.

Estos kits estarán a disposición para la próxima temporada y serán de vital importancia para el trabajo interinstitucional que se viene realizando en materia de manejo del fuego.