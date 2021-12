Se firmó el convenio para el mejoramiento del suministro eléctrico de la Comarca Andina

Tal como se había anunciado, hoy se concretó la firma del Convenio Marco para el financiamiento de obras para la ampliación del abastecimiento eléctrico en la Comarca Andina.

La firma del convenio se realizó en la Secretaría de Energía de Nación, en la que estuvieron presentes el secretario de Energía, Darío Martínez; el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; el senado nacional, Claudio Martin Doñate; el diputado nacional, Santiago Igon; los mandatarios de las provincias de Chubut y Rio Negro, Mariano Arcioni y Arabela Carreras; e intendentes las localidades beneficiadas.

El mejoramiento del suministro eléctrico en la Comarca

Las obras, que tienen una inversión estimada de casi $600 millones por parte del Gobierno Nacional, fueron gestionadas por el diputado Santiago Igon y trabajadas junto al subsecretario Federico Basualdo, las cuales vienen a dar respuesta al reclamo de los vecinos de la Comarca Andina que han sufrido históricamente cortes en el suministro de energía eléctrica.

“Esta es una inversión millonaria del Estado nacional que ayudará a resolver uno de los problemas de fondo que tienen los vecinos de la Comarca y la Cordillera”, manifestó el diputado. Y añadió que, la estabilidad en los servicios públicos, el mejoramiento de la conectividad y las tareas de reparación en la Ruta Nacional 40 “repercutirán positivamente en el trabajo de prestadores turísticos y emprendedores para apuntalar el desarrollo productivo de la región”.

Por su parte, las provincias de Chubut y Rio Negro deberán realizar un desembolso cercano a los $50 millones para llevar adelante las obras que estipulan: la ampliación de la Estación Transformadora El Coihue y provisión, montaje, conexión y puesta en marcha de las celdas correspondientes de 33kV en la ET Golondrinas; el tendido aéreo de la Línea de Media Tensión (simple terna) desde la ET El Coihue a la nueva ET Epuyén; la doble terna subterránea de 33KV entre la ET El Coihue y la ET Golondrinas; y la terna subterránea de 13,2KV desde el puente “El Salamín” hasta la ET Golondrinas.

La deuda con CAMMESA

Mediante parte de prensa, el diputado Igon confirmó que durante la jornada también se realizará la rúbrica del acuerdo para la condonación de la deuda que mantiene la Cooperativa “16 de Octubre” con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). “Estas son medidas de gran importancia porque ayudarán y cambiarán la vida de nuestros vecinos”, expresó el diputado.

Se trata de un compromiso de $96 millones que serán absorbidos por la Secretaría de Energía de Nación, los cuales serán destinados para colaborar con los vecinos de Esquel y Trevelin que hayan contraído deudas durante la crisis sanitaria.

Los beneficiarios de la medida serán seleccionados por los poderes concedentes (los Gobiernos Municipales) de cada localidad, que determinarán quiénes son los usuarios que recibirán la ayuda para regularizar su situación con la prestadora de servicios públicos, respecto a la deuda que mantienen en el consumo eléctrico.