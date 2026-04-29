Se colocó la alcantarilla y se ensanchó el camino en el callejón Mayorga

Luego de varios años de espera, se ganó un metro y medio más de camino y se logró entubar un arroyo en la subida del callejón Mayorga, en Rincón de Lobos.

Las obras beneficiarán a más de 30 familias que podrán circular con más espacio en la zona, teniendo en cuenta la pendiente y lo angosto del trayecto. Además, evitarán los anegamientos por lluvias con tubos de más de 50 cm de diámetro y posibilitarán el tránsito de vehículos de gran porte.

Aldo Lobos, presidente de la Junta Vecinal de Rincón de Lobos remarcó: “Es una obra que se pidió hace muchos años. Cuando llueve se acumula mucha agua y era importante también el ensanchamiento del camino que era de una sola mano y podía genera accidentes”

Con estos arreglos se ganó un metro de altura para que quede menos pendiente y más firmeza en el camino y a su vez frenar todos los resabios de barro y troncos que provienen de la montaña debido al incendio en momentos de mal clima.

En este marco, se prevén más trabajos sobre la red de agua comenzando por una cisterna ubicada en la zona y la colocación de una válvula.

Las obras se realizaron con la colaboración de la DGSP, siendo un pedido de la Junta Vecinal y la municipalidad de El Hoyo.