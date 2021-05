Sánchez y Marqués se reunieron con diputados justicialistas para avanzar en la aprobación de proyecto de ley de traspaso de tierras

LAGO PUELO

El intendente de Lago Puelo junto al viceintendente, recibieron a diputados provinciales del Frente de Todos, con quienes abordaron la importancia de avanzar en la regularización dominial de tierras afectadas por los incendios y para que ello sea posible la necesidad de que la ley de traspaso de tierras de bosques al municipio presentada a la legislatura por el poder ejecutivo, sea tratada con celeridad que la situación socio ambiental demanda.

De la reunión desarrollada en el despacho de la intendencia, participó el mandatario Augusto Sánchez, el vice Alejandro Marqués; y los diputados provinciales Carlos Mantegna, Rafael Williams y Mario Mansilla.

Marqués informó que con los legisladores se analizaron las diferentes circunstancias vinculadas a la problemática, que hace años acarrea la dificultad entre provincia y municipio en relación zonas de bosque implantado, con procesos de urbanización totalmente espontaneo y desorganizados, generando un impacto ambiental y sobre todo lo que se vio con esta catástrofe.

A lo que el viceintendente de Lago Puelo, subrayó “Hay vecinos que hace más de 20 años que están con la necesidad de encontrar una respuesta por parte del Estado. Este proyecto viene a resolver esa discusión casi teórico que dejó de lado a la gente, que quedo en medio de la discusión con pérdidas de derecho y dificultades para organizar su vida cotidiana, acceder a sus servicios y el derecho a obtener su reconocimiento de propiedad de acceso a la tierra”.

Marqués además remarcó que “Si no existe un avance rápido en este proyecto de ley sobre la transferencia de tierras, evidentemente la situación no se puede resolver … ni mucho menos después de lo que nos sucedió “

Por otra parte, si bien dijo comprender las diferentes circunstancias que han frenado este proyecto, también sabe la urgencia en función de la situación de la catástrofe y la búsqueda de respuestas que hoy tiene que dar el estado municipal, puntualizando que en algunos casos surgen necesidad de definir Con reubicaciones.

En ese sentido hizo mención a un informe de suelo ambiental, realizado por la Universidad de la Patagonia, el cual se está analizando, el cual refiere que hay zonas en donde no es para nada posible la ubicación de viviendas.

Finalmente, el viceintendente de Lago Puelo sostuvo que “El compromiso de transformar este proyecto en ley está en casi todos los bloques, hay un consenso de acompañar, se está buscando la mejor alternativa desde el punto de vista legislativo”

Por su parte el diputado provincial Carlos Mantegna indicó que desde el bloque justicialista se está trabajando con asesores para poder llegar a obtener un mismo despacho del proyecto elevado por el ejecutivo provincial.