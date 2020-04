Sánchez: Se flexibilizaran actividades laborales al aire libre y se pide que en el control interprovincial no se apliquen protocolos no formales

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, informó que en líneas generales siguen adheridos al decreto nacional, por lo que las actividades y funcionamiento municipal a la fecha se desarrollan al mínimo, asegurando los servicios básicos. Se trabaja junto a provincia en la flexibilización de actividades laborales en su mayoría las que se realizan al aire libre. Respecto a la conexión Comarcal con la vecina localidad rionegrina de El Bolsón, se le planteo al ministerio de seguridad se respeten las autorizaciones nacionales y en el caso de Chubut la provincial, y que no se generen protocolos no formales en el retén como ha sucedido las última semana en el Paralelo 42º.

Funcionamiento municipal

Sánchez informó que se siguen brindando en forma normal el servicio de recolección de residuos y el de provisión y mantenimiento de las redes de agua potable municipal. Lo que se amplio fue la atención del área de rentas que venía funcionando solo en forma remota electrónica, habilitándose dos horas por día la atención para el cobro de impuestos.

Mientras que el área de administración funciona a puertas cerradas, porque el municipio tenía un cronograma de pagos de deuda recibida por la actual gestión con el cual se está tratando de cumplir.

Asistencia social con módulos alimentarios y leña

A través del área de desarrollo social se puso en funcionamiento un sector logístico para el armado y distribución de módulos alimentarios secos y de leña.

“Eso implica una logística especial, por fin de semana estamos entregando algo más de 400 módulos. Así mismo se activó la entrega de leña del plan calor que históricamente en la localidad se iniciaba en mayo, nosotros lo adelantamos un mes. Hay mucha gente abocada a esto, le pido a la población tener consideración, atención y respeto hacia ellos; el vecino tiene que saber que esos trabajadores municipales que están en acción se están exponiendo más que el común de la población, asumiendo un riesgo sumamente importante”, aseveró Augusto Sánchez.

Destino de ATN

El intendente además confirmó que el ATN recibido por el municipio, fue gestionado ante el gobierno nacional el 26 de diciembre, en base a la deuda real con la que se encontró la nueva gestión al recibir el municipio. Si bien el destino original de los fondos era para cancelar deuda, en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19 se modificó su direccionamiento, los mismos se invertirán en obras de adaptación y equipamiento del gimnasio de Lago Puelo para que pueda funcionar como centro de aislamiento para enfermos leves, llegado el caso de registrase algún caso positivo de covid 19.

Flexibilización de actividades laborales al aire libre

En Lago Puelo como en otra localidad de la Comarca, se trabaja para comenzar a flexibilizar actividades laborales al aire libre (Jornaleros, cosecheros, aserraderos portátiles y fijos, leñateros, jardineros etc.), cuya solicitud ya fue planteada a las autoridades provinciales.

Control interprovincial con protocolos no formales

Consultado Sánchez por cómo se abordan desde la intendencia las diversas dificultades que han tenido que sortear no solo trabajadores de instituciones y de actividades exceptuadas por el decreto nacional, sino también vecinos comunes con situaciones especiales, en el control interprovincial del Paralelo 42º , el mandatario municipal dijo “ No se está generando un control fluido y eficiente… lo que pedimos con los intendentes es que se respetan las autorizaciones nacionales y en el caso del Chubut la autorización provincial. Los intendentes interpretamos que todas las personas que vienen de lugares con circulación viral, no específicamente de El Bolsón, sí deben hacer aislamiento sanitario, lo que estamos pidiendo que las autorizaciones se entreguen rápidamente como corresponde y que no se generen protocolos no formales como ha sucedido las última semana, generando dificultades para los vecinos y las localidades que se ven afectadas a la hora de proveernos de servicios “, subrayó el intendente de Lago Puelo

A lo que destacó “Vemos positivo el control que se está haciendo en El Bolsón respecto al ingreso de personas y mercadería a la zona, esto es un filtro sanitario muy importante para toda la Comarca”.

Los protocolos no formales a los que se hace referencia es a disposiciones que se han adoptado por órdenes bajadas desde sus superiores a jefes de comisarias por teléfono y que no están escritas en ninguna resolución y/o decreto provincial, ni mucho menos nacional.