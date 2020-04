Sánchez: «No tenemos que relajarnos porque el virus no descansa»

En la tarde de hoy, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, mantuvo una videollamada con intendentes del Frente de Todos de la provincia de Chubut, a fin de compartir inquietudes y analizar la situación que vive cada localidad.

«Siempre mantenemos el contacto fluido con los compañeros, pero hoy me pareció importante que pudiéramos compartir una videollamada todos juntos, y conocer de primera mano la realidad de cada uno de los municipios», remarcó Sánchez.

A su turno, cada intendente compartió las últimas medidas que se tomaron en cada localidad y se proyectaron acciones en conjunto. Asimismo se concordó la importancia de «seguir firmes con el aislamiento y ser responsables hasta que finalice la pandemia».

En ese sentido, Augusto Sánchez remarcó que «si bien se están flexibilizando algunas medidas, el aislamiento social preventivo y obligatorio no terminó. No tenemos que relajarnos porque el virus no descansa, y si nos distraemos lo vamos dejar entrar en nuestras casas», y si bien «en Lago Puelo nos estamos preparando para hacerle frente, es mi deseo que no tengamos que usar ni una sola de las camas que estamos preparando para el centro de aislamiento en el gimnasio municipal».

Finalmente, Sánchez destacó «la videollamada de Juan Pablo con Alberto (Fernández), y lo importante que es para nosotros poder dialogar sobre eso con uno de los protagonistas», y en ese marco, invitó al resto de los intendentes a continuar con estos encuentros virtuales, tras lo cual se confirmó que la próxima videollamada será la semana entrante.

Del encuentro, participaron los jefes comunales de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; de El Hoyo, Pol Huisman; de Trevelin, Héctor Ingram; de Dolavon, Dante Bowen; y de Sarmiento, Sebastián Balochi.