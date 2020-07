Sánchez: «Lo sucedido en El Hoyo es totalmente antidemocrático»

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, expresó su repudio ante la actitud «destituyente de la mayoría de los integrantes del Concejo Deliberante de El Hoyo».

“El intendente, @polhuisman, y su primer concejal fueron electos por voluntad popular y se trata del primer gobierno de corte progresista que tiene esa localidad en años. Se ve que se han tocado intereses de los grandes poderes y no pueden tolerar que haya gobiernos que trabajen para la gente».

«Pol y Gustavo fueron elegidos por la voluntad popular y suspenderlos de esta forma no es democrático, y quiero reiterar mi total repudio a lo que acaba de suceder».

«No podemos volver a las viejas prácticas, no podemos permitir este tipo de acciones, no es el camino a seguir, y no le estamos haciendo bien ni a la política ni a los vecinos y vecinas que creyeron en un proyecto y fueron traicionados de esta forma», sentenció Sánchez.