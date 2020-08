Sánchez indicó que la empleada municipal con Covid está en buen estado de salud al igual que sus contactos estrechos aislados

El intendente de Lago Puelo Augusto Sánchez, reconoció su preocupación por el caso confirmado de Covid 19 positivo en una trabajadora municipal, como lo viene haciendo desde hace cinco meses, insistió en la necesidad de que cada uno se cuide personalmente y llamó a la responsabilidad a la hora de cumplir con el aislamiento obligatorio y al respeto social para con la persona afectadas por el virus como así también con las aisladas. Tanto la paciente positiva como los contactos estrechos aislados se encuentran en buen estado de salud.

Entrevista con intendente 👇👇



En diálogo con Noticias de la Comarca, Augusto Sánchez “Me preocupa que tengamos un caso confirmado de un trabajador municipal; por otro lado sigo insistiendo como desde hace 5 meses en recalcarle a todo el personal que hay que seguir manteniendo las medidas de prevención, usar tapa boca y nariz, no tocarse la cara mantener el distanciamiento entre las personas. El virus no sabemos por dónde viene y donde se puede producir el contagio” aseveró el intendente de Lago Puelo.

Respecto a la resolución adoptada ante la situación, Sánchez, indicó que a partir de hoy 24 de agosto hasta el 04 de septiembre, se redujo al mínimo la atención en el edificio histórico municipal; en tanto todos los contactos estrechos de la empleada afectada por el virus, han sido aislados de forma preventiva de acuerdo al protocolo de salud. “Todos están en buen estado de salud en sus casas manteniendo este aislamiento preventivo y obligatorio”, informó el mandatario municipal.

El intendente explicó que el municipio está atendiendo de forma telefónica y vía correo electrónico.

Sánchez remarcó la importancia de que la sociedad no estigmatice a las personas afectadas con Covid ni a los aislados. En Lago Puelo en la actualidad rondan las 50 personas, una gran parte son viajeros que llegaron del norte, en ese marco se recalcó que lo importante es que todos respeten la cuarentena.

En su viaje a Rawson, el intendente de Lago Puelo se reunió con el ministro Fabián Puratich y el Gobernador Mariano Arcioni, a ambos les reiteró la necesidad de fortalecer el sistema sanitario de la Comarca; en tanto a nivel local Sánchez insistió en la ampliación del hospital de Lago Puelo en materia edilicia y recurso humano, y la importancia de que a los trabajadores estatales se les pague sus haberes en tiempo y forma.

El mandatario municipal adelantó que está semana se espera la visita del ministro de salud Fabián Puratich.

Por otra parte el intendente subrayó que a pesar de la situación de reclamo salarial que atraviesan los trabajadores de la salud publica provincial, en la última reunión mantenida el pasado sábado con referentes del área programática Esquel y director y personal del hospital local, se informó que a pesar de que el reclamo de los trabajadores existe, la atención en esta circunstancia de pandemia por Covid 19 se sigue realizando.

Finalmente Augusto Sánchez, volvió a insistir en la importancia de cuidarnos de forma individual y personal, usando tapa boca y nariz, lavado de mano y/o uso alcohol en gel, mantener el distanciamiento entre personas “ esta es la única vacuna que existe para no contagiarnos y que el virus no circule , esto tiene que ver con el esfuerzo personal de cada uno, por más que estén los inspectores municipales, la gente de salud y la policía, si cada uno de nosotros no tomamos en serio esta enfermedad el virus va a seguir entre nosotros”, sostuvo el intendente de Lago Puelo.